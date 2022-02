Wordle’da Üçüncü Parti Reklam İzleyici Olduğu Ortaya Çıktı

Tüm dünyanın oynadığı kelime bulma oyunu Wordle, The New York Times tarafından yüklü bir miktar karşılığında satın alınmıştı. Gelen yeni haberler de dev şirketin, oyunun sitesine kullanıcılardan habersiz para kazanma metotları eklediğini gösterdi.

Günde sadece bir kere oynayabileceğiniz kelime bulma oyunu Wordle, geçtiğimiz ayların en çok konuşulan oyunu olmuştu. Daha önceden de sizlere Wordle’ın nasıl oynandığını, Wordle Türkçe’nin yayımlandığını ve yüksek bir meblağa New York Times’a satıldığını aktarmıştık.

Jason Worlde geçen yılın Ekim ayında çevrimiçi kelime oyununu ilk kez yayımladığında oyun tamamen ücretsizdi ve kendi web sitesinde yayınlanıyordu. Ancak satın alındıktan sonra dev medya şirketi The New York Times, oyunun web adresini değiştirdi. Bunun üzerine ortaya çıkan yeni bir bilgiye göre de ABD merkezli şirket, yeni siteye para kazanmak için reklam izleyiciler ekledi.

Wordle’de üçüncü parti reklam izleyiciler bulundu

Wordle'a Google ve Oracle dahil olmak üzere üçüncü taraf şirketlere kullanıcı verilerini gönderen reklam izleyicilerin eklenmesi aslında o kadar şaşırtıcı değil. Bugünlerde neredeyse tüm büyük web siteleri, kişiselleştirme ve kullanıcılara hedefli reklamlar sunmak için reklam izleyicileri kullanıyor ancak Wordle'ın çekiciliği, kâr amacı gütmüyor olmasıydı.

Wordle'a eklenen reklam izleyiciler, The New York Times'ın oyunu satın almak için harcadığı paranın bir kısmını telafi etme planının bir parçası olabilir. Her ne kadar plan bu olsa da yeni Wordle sitesinde reklam izleyicilerinin bulunduğuna dair bir uyarı bulunmuyor.

Tabii birçok şirket, kullanıcıları nadiren çevrimiçi olarak izlendikleri konusunda uyarıyor. Tamam, New York Times'ın ana sitesi de çok sayıda reklam izleyici içeriyor ama bu reklam izleyicilerinin Wordle’a da eklenmesi ve bu konuda herhangi bir haberin verilmemesi, eskiden gelen kullanıcılar üzerine kötü bir etki yaratabilir.