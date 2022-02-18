Türkiye'nin en popüler haber platformlarından biri olan Bundle, gün geçtikçe popülerleşen kelime oyunu Wordle Türkçe'yi bünyesine kattığını duyurdu. Ayrıca bu hamlenin, yakın zamanda hayata geçirilecek olan Bundle Games'in ilk girişimi olduğu da açıklamalarda yer aldı.

Son zamanlarda internet ortamlarında bulunduysanız muhtemelen web tabanlı bir kelime oyunu olan Wordle’ye denk gelmişsinizdir Bu oyun, kullanıcıların belli sayıda deneme hakkı karşılığında bir kelimeyi tahmin etmesini sağlıyor ve gün geçtikçe ülkemizde daha da popülerleşiyor. Şimdi de Türkiye’nin en popüler haber uygulamalarından biri olan Bundle, Wordle Türkçe’yi bünyesine dahil ettiğini açıkladı.

Haber okuru ile bulmaca kitlesinin kesiştiği iç görüsü ile yeni sürümünde bulmaca ve bilgi yarışmaları bulundurmayı planladığını ifade eden Bundle, bu konuda ilk adımı Wordle ile attığını ifade etti. Türkiye’de de günden güne popüler hâle gelen Worlde Türkçe’nin, artık sadece Bundle bünyesinde oynanacağı da gelen açıklamalarda yer aldı.

Bundle Games'in ilk girişimi

Ayrıca dev haber platformunun Wordle Türkçe hamlesinin ilerleyen zamanlarda hayata geçirilecek olan Bundle Games’in ilk girişimi olduğu da ifade edildi. Bilgiye ulaşmayı seven kitlenin bulmacalar ile haşır neşir olduğunu belirten Bundle, Wordle Türkçe hamlesiyle bulmaca ve bilgi yarışmalarında zaman geçirmekten hoşlanan kitleyi bir kere daha kucakladığı ve Bundle Games ile gelecekte bu alanda daha fazla yatırım yapılacağı da yapılan açıklamalara eklendi.

Ek olarak Fatih Kadir Akın’ın dilimize kazandırdığı ve 445 bin aktif kullanıcıya sahip olduğu ifade edilen Wordle Türkçe’nin, Bundle kullanıcısına ulaştıktan sonra daha da popüler hâle geleceği ve Wordle Türkçe’ye artık sadece www.bundle.app/wordle-tr/ adresinden ulaşılabileceği de popüler platform tarafından yapılan açıklamalar arasında yer aldı.