Son günlerin en popüler oyunlarından bir tanesi haline gelen Wordle'ın battle royale versiyonu geliştirildi. Hız odaklı Squabble isimli oyun, 99'a kadar oyuncunun aynı anda Wordle oynamaya başlayıp kelimeyi en hızlı şekilde bulmaya çalışması şeklinde ilerliyor.

Son dönemlerin en popüler oyunlarından bir tanesi haline gelen Worlde, oyun dünyasının kurallarını yeniden yazıyor gibi görünüyor. Zira geliştiriciler, Wordle'dan sonra bu oyuna çok benzeyen sayısız proje ile karşımıza çıktılar. Şimdi bu oyun, son yılların en popüler oyun türü olan battle royale ile harmanlandı. Ottomated isimli bir geliştirici tarafından piyasaya sürülen "Squabble" isimli oyun, Wordle ile hayatta kalma türünü bir araya getiriyor.

Squabble için yapabileceğimiz en iyi tanımlamanın, bu oyunun Wordle'ın çevrimiçi çok oyunculu modu olduğunu söyleyebiliriz. "Blitz" ve "Squabble Royale" isimli iki farklı moda sahip olan oyundaki olaysa tamamen hıza dayalı. Örneğin Blitz modunda 2-5 oyuncu arasında, Squabble Royale modunda ise 6-99 oyuncu arasında en hızlı olmaya çalışıyorsunuz. Oyunda kendi odanızı kurup tanıdıklarınızı davet edebildiğiniz gibi rastgele oyuncularla da rekabet edebilirsiniz.

Squabble işte böyle görünüyor

Oyuncular, Squabble'da her satırı kelimelerle doldurmaya ve doğru eşleştirmeleri yaparak doğru kelimeyi ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Oyundaki battle royale etkisi de tam olarak burada devreye giriyor. Öyle ki her oyuncu için 100 saniye sürenin verildiği bir bar var. Bu süreçte hiçbir kelime yazmazsanız, doğrudan elenmiş oluyorsunuz. Doğru harfleri buldukça 100 kademeli barın artmasını sağlayabilir, bu sayede sona kalmaya çalışabilirsiniz.

Squabble, tıpkı Wordle gibi tarayıcı üzerinden oynanabilen bir oyun. Yani oyuncular, Squabble oynarken herhangi bir uygulama indirmek durumunda değiller. Ancak Squabble'ın şu an için yalnızca İngilizce olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Eğer siz de henüz beta aşamasında olan Squabble ile hemen tanışmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.