Henüz ilk çeyreğini bile tamamlamamışken bir oyun, 2022 yılının en popüler oyunu olacağını tüm dünyaya gösterdi; Wordle. Türkçe olarak da oynanabilen Wordle, basit bir kelime oyununa benziyor ancak onu benzersiz yapan pek çok farklı özellik de mevcut. Gelin Wordle nedir, nasıl oynanır tüm detaylarıyla inceleyelim.

Oyun sektörü, son yıllarda hiç olmadığı kadar hızlı bir gelişme gösterdi. Her yıl astronomik ücretler harcanarak göz alıcı grafiklere ve hayran bırakan hikayelere sahip pek çok oyun piyasaya sunuluyor. Ancak bazen hiç de bunlara benzemeyen bir oyun popüler hale gelebiliyor. Bunun son örneği olan Wordle, henüz çeyreğini bile tamamlamadığımız 2022 yılının en popüler oyunu olacak gibi görünüyor.

Genel bir bakışla Wordle, bildiğimiz sıradan bir kelime oyunu gibi görünüyor. Bulmaca tutkunlarının hemen oynamaya başladığı Wordle, kendine has o kadar benzersiz özellik taşıyor ki tüm dünyada popüler olmayı başardı. Türkçe olarak da oynayabileceğiniz Worlde nedir, nasıl oynanır tüm detaylarıyla inceleyelim ve bu tür son derece basit gibi görünen bir oyunun nasıl böyle bir popülarite yakaladığını görelim.

Wordle nedir?

Eski bir Reddit çalışanı olan Josh Wardle tarafından geliştirilen Wordle, online olarak oynayabileceğiniz bir kelime oyunudur. Klasik bulmaca oyunlarına benzeyen Wordle’ı oynamak için herhangi bir mobil uygulama ya da programa ihtiyacınız yok. Oyun, internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak günde bir kez oynanabiliyor.

İlk kez Ekim 2021 tarihinde yayınlanan Wordle, Josh Wardle tarafından sevgilisi ile keyifli vakit geçirmek için geliştirilmiş. Oyunda her gün karşınıza beş harfli yeni bir hedef kelime çıkıyor ve oyuncuların hedef kelimeyi bulmak için altı deneme şansı oluyor. Her denemede hedef kelimenin içinde olan ve olmayan harflerle bu harflerin doğru yerde olup olmadığını görebiliyorsunuz.

World nasıl oynanır?

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden Türkçe Wordle internet sitesini açın.

Buradaki bağlantı üzerinden Türkçe Wordle internet sitesini açın. Adım #2: İlk beş harfli kelime tahmininizi yapın.

İlk beş harfli kelime tahmininizi yapın. Adım #3: Yeşil renkli harfler, hedef kelimede doğru yerde olan harflerdir.

Yeşil renkli harfler, hedef kelimede doğru yerde olan harflerdir. Adım #4: Sarı renkli harfler, hedef kelimede olan ama yanlış yerde olan harflerdir.

Sarı renkli harfler, hedef kelimede olan ama yanlış yerde olan harflerdir. Adım #5: Gri renkli harfler, hedef kelimede bulunmayan harflerdir.

Gri renkli harfler, hedef kelimede bulunmayan harflerdir. Adım #6: Renklere göre tahminlerinizi sürdürün.

Renklere göre tahminlerinizi sürdürün. Adım #7: Hedef kelimeyi bulduğunuz zaman tüm harfler yeşil renkte görünecek.

Hedef kelimeyi bulduğunuz zaman tüm harfler yeşil renkte görünecek. Adım #8: En fazla altı tahmin yaparak hedef kelimeyi bulmalısınız.

En fazla altı tahmin yaparak hedef kelimeyi bulmalısınız. Adım #9: Oyunu tekrar oynamak için ertesi günü bekleyin.

Oyunu tekrar oynamak için ertesi günü bekleyin. Adım #10: Oyunu aynı gün içinde yalnızca bir kez oynayabilirsiniz.

Wordle nasıl oynanır sorusunun yanıtı genel olarak bu şekilde. Wordle İngilizce bir oyun ve bu nedenle oynaması biraz zor. Ancak bazı geliştiriciler oyunun Türkçe versiyonunu da yayınladılar. Verdiğimiz bağlantı üzerinden Wordle Türkçe versiyonuna ulaşarak oynayabilirsiniz.

Wordle kuralları:

Oyunu yalnızca günde bir kez oynayabilirsiniz.

Maksimum 6 tahmin hakkınız var.

Yazdığınız her kelime uygun olmayabilir.

Yeşil renkli harf, hedef kelimede aynı yerdedir.

Sarı renkli harf, hedef kelimede vardır ancak yeri farklıdır.

Gri renkli harf hedef kelimede yoktur. Bu nedenle tekrar ederek tahmin hakkınızı boşa harcamayın.

Wordle oynamak için bir mobil uygulama ya da program indirmenize gerek yok.

Wordle oynamak için herhangi bir üyelik oluşturmanıza gerek yok.

Wordle oynamak için herhangi bir ücret ödemenize gerek yok.

Wordle neden bu kadar sevildi?

Genel olarak bakacak olursak mobil uygulama mağazalarında Wordle benzeri bulmaca türünde onlarca farklı ve hatta çok daha başarılı kelime oyunu var. Ancak bu oyunları dilediğiniz zaman, dilediğiniz kadar oynayabiliyorsunuz. Wordle ise oyunculara yalnızca günde bir kez oynama şansı veriyor.

Film, dizi, oyun gibi tüm içeriklere kolayca ulaşabildiğimiz ve yenisi gelir diye korkusuzca tükettiğimiz bugünlerde Wordle, oyunculara kıymet bilmenin ne demek olduğunu hatırlattı. İstediğimiz her an ulaşabileceğimiz oyunlar yerine günde bir kez oynayabileceğimiz ve yalnızca altı tahmin hakkımızın olduğu bir oyun hepimizi cezbetti.

Sevdiğimiz dizinin yeni bölümünü bir hafta boyunca heyecanla beklemek, Mario’nun üç canı bitmeden bölümü tamamlamak, yenisi kolay kolay alınmayacağı ayakkabımıza gözümüz gibi bakmak ve bir film vizyona girsin diye belki yıllarca beklemek neyse; Wordle oyunu da oyunculara böyle bir hissi, yarının kelimesi ne olacak diye merak etmenin benzersiz hissini verdi.

Wordle geleceği ne olacak?

Biz ne oyunlar, ne virallar, ne trendler gördük; kabul edelim, Wordle belki 2022 yılına damgasını vuracak ama birkaç yıl sonra hatırlamayacağız. Herkes böyle düşünüyor olacak ki bulmacalarıyla dünya çapında ünlü olan New York Times gazetesi böyle bir oyunun unutulmasını istemedi ve onu satın aldı.

New York Times, Şubat 2022 tarihinde oyunu Josh Wardle’dan satın aldı. Rakam açıklanmadı ama Wardle, yedi haneli komik bir rakam olduğunu söylüyor. Wordle, daha profesyonel bir şirketin eline geçse de ücretsiz olmayı sürdürecek. Belki de New York Times böyle bir oyunu satın alarak dijital bulmaca dünyasındaki yerini güçlendirmeyi hedefliyordur. Bu tür bir satın alımın, bulmaca oyunu geliştiricilerine cesaret verdiği ise kesin.

2022 yılına damgasını vuracağına kesin gözüyle bakılan online kelime oyunu Wordle nedir, nasıl oynanır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu oyun hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Wordle oynadıysanız deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.