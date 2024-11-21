WordPress'in sahibi Automattic, çevrimiçi dil denetleyicisi Harper'ı satın aldığını duyurdu. Harper, WebAssembly aracılığıyla hızlı dil denetimi sunuyor.

WordPress.com'un sahibi Automattic, çevrimiçi içerik oluşturma araçları ve hizmetleri portföyüne yeni bir şirket daha ekledi; dil denetleyici Harper'ı satın aldı.

Harper şu anda WebAssembly aracılığıyla bir dil sunucusu olarak hizmet veriyor. Automattic, bu satın alma sonrası Harper'ın yeteneklerini WordPress.com, WooCommerce, Jetpack gibi platformlara entegre etmeyi planladığını belirtti.

Harper'ın 20 milisaniyelik dil denetimi

Harper'ın dil ve dil bilgisi önerilerini 20 milisaniyeden kısa sürede sunduğunu iddia eden Automattic, bu sürenin popüler bir çevrimiçi dil aracının süresinin %1'inden az olduğunu vurguladı. Harper'ın kurucusu, Automattic'in ekibine katılacak ve hizmetin Automattic’in ürünlerine entegrasyonu üzerinde çalışacak.

Bu satın alma, Automattic’in WP Engine ile yaşadığı yasal mücadele sırasında gerçekleşti. Automattic CEO'su Matt Mullenweg, WP Engine’i, açık kaynaklı WordPress projesinden yararlanmakla ve yeterli katkıda bulunmamakla suçladı. WP Engine’in “WP” markasını kullanmasının tüketicileri yanılttığını belirtti. Bu anlaşmazlık nedeniyle Ekim ayında 159 Automattic çalışanı şirketten ayrıldı. Şirket, ayrılmak isteyen diğer çalışanlara da tazminat paketleri sundu.