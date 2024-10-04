Automattic CEO'su Matt Mullenweg, WP Engine konusunda kendiyle aynı fikirde olmayan çalışanları kovmaya başladı.

Wordpress.com ile WP Engine arasındaki anlaşmazlıkların ayyuka çıkmasının ardından son dönemde iki taraf arasındaki kavga büyümeye devam ediyor. Wordpress kurucularından olan Automattic CEO'su Matt Mullenweg, WP Engine ile olan mücadelede kendisiyle aynı fikirde olmayan çalışanları işten çıkarmaya başladı.

Öte yandan Mullenweg en azından çalışanları işten çıkarırken bahaneler bulmak yerine adil bir yöntem izliyor. WP Engine konusunda CEO'nun kararına katılmayan çalışanlar, 30 bin dolar ya da altı aylık maaşları (hangisi daha yüksekse) ödenerek işten çıkarılıyor. Şimdiye kadar bu nedenle 159 kişinin işten çıkarıldığı belirtiliyor ki bu da WP iş gücünün yüzde 8,4'ü anlamına geliyor.

WP Engine için "kanser" demişti

Wordpress.org'un kontrolü Automattic'te olsa da WP Engine Silver Lake adlı yatırım fonunun kontrolünde bulunuyor. WP Engine için "kanser" ifadesini kullanan Mullenweg, WP Engine'i Wordpress markasına zarar vermekle ve açık kaynak kodlu bu projeye yeterince katkı sağlamamakla suçluyordu.

Mullenweg açıklamasında, "Silver Lake ve WP Engine'in bana ve Automattic'e olan saldırıları, asılsız olsa da, etkili oldu. Automattic'teki iş arkadaşlarımın önemli bir kısmının beni ve hareketlerimi kabul etmediği açıkça ortaya çıktı," ifadelerini kullandı. İşten ayrılan çalışanlar firmaya tekrar katılamayacak.

Wordpress ile WP Engine arasındaki tartışmalar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi taraf daha haklı? Yorumlarınızı bekliyoruz.