World of Tanks'in PC ve Blitz sürümü, Terminatör 2 dünyasıyla birleşti. İki oyunda da bugünden itibaren sınırlı süreyle devam edecek özel etkinlik başladı.

Günümüzün en popüler çevrimiçi oyunlarından World of Tanks, bugünden itibaren sınırlı süreyle özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Oyunun hem PC hem de Blitz sürümlerinde başlayan etkinlik, Terminatör 2: Kıyamet Günü ile World of Tanks’ı bir araya getirecek.

12 Ocak-26 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek etkinlik ile oyuncular, oyunun her iki sürümünde de farklı avantajlara ve ürünlere sahip olabilecek.

Dört karakter, tankların komutanı olabilecek:

World of Tanks PC sürümü oyuncuları, Battle Pass Special: Judgment Day etkinliği boyunca tanklar ve zaman yolculuğu içeren bir maceraya çıkacak. Etkinlikte özel kaplamalara, çıkartmalara ve kamuflajlara erişebilecek. Ayrıca etkinlik ile özel efektlere yer veren yeni Premium tank T-832 de oyunculara sunulacak.

Ayrıca oyuncular, filmin dört ana ismi Sarah Connor, John Connor, T-800 ve T-1000’i filmdeki ikonik replikleriyle tanklarının komutan koltuğuna oturtabilecek.

World of Tanks PC sürümündeki etkinlik, 50 Battle Pass aşamasından oluşacak ve herkes etkinliğe otomatik olarak katılacak.

World of Tanks Blitz’te Operation Hasta la Vista adıyla karşımıza gelen etkinlik de oyunculara aşağıdaki fırsatları sunacak: