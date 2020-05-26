PlayStation, Marvel’s Iron Man VR Setini Ön Satışa Açtı

Merakla beklediğimiz PSVR oyunu olan Marvel’s Iron Man VR, set olarak ön satışa sunuldu. Ön sipariş vermek isteyenler, stokları tükenme noktasına getirdi.

Iron Man hayranlarının son zamanlarda çok konuştuğu Marvel’s Iron Man VR, 3 Haziran tarihinde bekleyenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Hâlihazırda bir set olarak ön satışa sunulmuş olan Marvel’s Iron Man VR Bundle, bulunması zor bir hazine gibi görünüyor.

Oyunun çıkış tarihiyle aynı zamanda piyasaya sürülecek olan bu set, diğer PlayStation VR setleriyle aynı fiyat etiketine sahip. Herhangi bir PSVR setini, liste fiyatıyla stoklarda bulmanın bir hayli zor olduğu şu zamanlarda büyük bir hayran kitlesi olan bu set için de benzer bir durum yaşandı.

Ön satışta olan Marvel’s Iron Man VR Seti, diğer setler gibi liste fiyatıyla satılıyor:

Bahsedilen set; bir PSVR gözlüğü, kamera, iki adet Move kontrol cihazı, Marvel’s Iron Man VR’ın fiziksel kopyası ve bir oyun diskiyle birlikte geliyor. Zaten bir PS4 veya PS4 Pro sahibiyseniz setle birlikte gelen ekipmanlarla platformdaki diğer oyunları deneyimleyebilirsiniz. PlayStation VR platformundaki deneyebileceğiniz diğer oyunlara örnek olarak Skyrim, Resident Evil 7 ve No Man’s Sky'ı verebiliriz.

Mükemmel bir PSVR deneyimi yaşamak için gereken her şeye sahipseniz sadece oyunu, PlayStation Store üzerinden satın alabilirsiniz. Tabii oyunu oynamak için setinizde Move kontrol cihazlarının olduğunu varsayıyoruz. İhtiyacınız olan her şeyi tamamlayıp oyunu aldıktan sonra gerisini PlayStation’ınıza bırakabilirsiniz. Oyun, sizi bir Iron Man zırhına sokacak, gökyüzünde bulutların içinde süzülürken düşmanlarınızı patlatmanıza izin verecek. Geliştirme yapmak istediğinizdeyse bir Tony Stark garajınızın olduğunu unutmayın.

Ülkemizde resmi bir açıklama olmadığı için Marvel’s Iron Man VR Bundle’ın yurt dışı fiyatının güncel kur üzerinden çevrilen fiyatının 2.357 TL olduğunu belirtelim.