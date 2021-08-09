WRC 10'dan Subaru Impreza'lı Yeni Oynanış Videosu

Dünya Ralli Şampiyonası'nın yaklaşan yeni oyunu WRC 10 için yeni bir oynanış videosu yayınlandı. Ralli dünyasının efsane otomobili Subaru Impreza'ya odaklanan oynanış videosu, oyunun neler sunabileceğine ufak bir bakış atmamızı sağlıyor.

Ralli tutkunlarının favori oyunlarından bir tanesi olan WRC'nin en yeni sürümü WRC 10, oyuncuların heyecanlarını giderecek bir oynanış videosuyla yeniden gündeme geldi. Bir süredir geliştirilmekte olan ve 2 Eylül'de piyasaya sürülmesi beklenen oyunun yeni oynanış videosu, ralli dünyasının efsanelerinden Subaru Impreza'ya odaklanıyor.

Subaru Impreza odaklı oynanış videosu, WRC 10'un neler sunabileceğine de ufak bir bakış atmamızı sağlıyor. Buna göre oyuncular, WRC serisinin diğer oyunlarındaki gibi WRC 10'da da ralli deneyimini en iyi ve en gerçekçi şekilde yaşama imkanı yakalayacaklar. Üstelik yeni oyunun grafikleri de seride hiç olmadığı kadar üst düzey.

WRC 10'un yepyeni oynanış videosu

Hem Epic Games hem de Steam üzerinden satın alınabilecek satın alınabilecek WRC 10'un sistem gereksinimleri şöyle olacak;

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-2300 ya da AMD FX-6300

Intel Core i5-2300 ya da AMD FX-6300 Bellek: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 1030 ya da AMD Radeon R7 360

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i7-4790K ya da AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i7-4790K ya da AMD Ryzen 5 2600 Bellek: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 ya da AMD Radeon RX Vega 56

WRC 10'un fiyatı, tüm platformlar için kabul edilebilir düzeydeymiş gibi görünüyor. Bu bağlamda, oyunun standart PC sürümü 174 TL'ye satın alınabilecek. WRC 10 deneyimini Xbox One'da yaşamak isteyen bir oyuncu ise 292 TL ödeme yapacak. Xbox Series X/S sahiplerininse bu oyun için 393 TL ödemeleri gerekecek. PlayStation 4 için 439 TL olarak açıklanan WRC 10'un fiyatı, PlayStation 5 için ise 529 TL olarak açıklandı.