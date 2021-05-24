Wuhan'da 3 Laboratuvar Çalışanı, Kasım 2019'da Hastalanmış

The Wall Street Journal tarafından ortaya atılan yeni iddialara göre Wuhan'daki tartışmalı viroloji laboratuvarından 3 çalışan, Kasım 2019'da ağır bir hastalık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Söz konusu çalışanların semptomları COVID-19 ile uyumlu olsa da mevsimsel hastalık semptomlarıyla da örtüşüyordu. Çin ise iddiaları reddetti.

Sars-Cov-2'nin başta Avrupa olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde görülmeye başlandığı ilk günlerde en fazla dile getirilen teorilerden biri de Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde "üretilmiş" yapay bir virüs olduğu yönündeydi. Bu yılın başlarında Dünya Sağlık Örgütü'nden bir heyet, Wuhan'da yaklaşık bir ay geçirmiş, elde ettikleri bulgular sonucunda virüsün laboratuvardan sızdığı yönündeki teorilerinin doğru olma ihtimalinin düşük olduğunu ifade etmişlerdi.

ABD'nin en köklü finans ve haber gazetesi olan The Wall Street Journal, konuyla ilgili yeni iddialar ortaya attı. WSJ'in ABD istihbaratına dayandırdığı haberine göre Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden üç laboratuvar çalışanı, Kasım 2019'da ağır hastalanarak hastaneye kaldırıldı. Semptomları, hem COVID-19'la hem de mevsimsel hastalıklarla uyuştuğundan bir sonuca varmak için erken ancak WSJ'nin haberi, Sars-Cov-2'nin laboratuvarda üretildiği yönündeki teorileri bir kaz daha araştırma yönündeki çağrıları artırmış durumda.

Çin, The Wall Street Journal'in iddialarını yalanları

Kasım 2019, COVID-19'un yayılmaya başladığı düşünülen tarih olduğundan WSJ'nin yeni iddiaları dikkat çekmiş durumda.Bununla birlikte bir ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü konuyla ilgili olarak vermiş olduğu demeçte Biden yönetiminin virüsün kökeniyle ilgili soruları olduğunu ancak teorilerin DSÖ tarafından araştırılması gerektiğini belirtti.

WSJ'nin haberinin yankı uyandırmasının ardından sabahın ilk saatlerinde açıklamalarda bulunan Wuhan Ulusal Biyogüvenlik Laboratuvarı müdürü Yuan Zhiming, Çin devlet medyası Global Times'a yapmış olduğu açıklamalarda WSJ'nin ortaya attığı iddiaların baştan aşağı yalan olduğunu ifade etti.

Dürüst olmak gerekirse mevcut durumda neyin doğru neyin yalan olduğunu kesin bir dille ifade etmek çok da mümkün değil. Dünya Sağlık Örgütü, virüsün yarasadan insanlara bulaşmış olabileceği teorisinin hala daha yüksek ihtimale sahip olduğunu söylerken virüsün kökeni hakkında kesin bir ifade kullanamıyor. Vatandaşlarını anbean takip eden Çin ise virüsün laboratuvarda üretildiği iddialarını her fırsatta yalanlarken olası kökeni hakkında hala kesin bir açıklamada bulunamıyor.