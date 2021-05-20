Koronavirüsle ilgili araştırmalar yapan bir bilim insanı, köpekleri etkileyen ve insanlara da bulaşabilen bir koronavirüs türü tespit etti. Özel bir test ile tespit edilebilen bu koronavirüs türüyle ilgili kesin kanıya ulaşmak için, çalışmaların devam etmesi gerekiyor.

Geçtiğimiz yıldan beri hayatımızı esir alan koronavirüs, aslında yıllardır hayatımızın içindeydi. Mesela 2002 yılında "SARS-CoV" olarak adlandırılan bir koronavirüs türü, bazı kedilerden insanlara bulaştı. Ancak bu virüsün bulaşıcılığı, o yıllarda bu kadar yüksek değildi ve kontrol edilebiliyordu. Uzmanlar, günümüzde "SARS-CoV-2" haline gelen koronavirüsün ise her 10 yılda bir salgına neden olabileceğinden tedirgin oluyorlar.

ABD'de hizmet veren Duke Üniversitesi bünyesinde çalışan Dr. Gregory Gray, bir gün SARS-CoV-2 gibi salgına neden olabilecek başka bir koronavirüsün olup olmadığını merak etti. Bununla ilgili detaylı bir araştırma yapan Gray, meslektaşlarından aldığı yardım sonucunda çok ilginç bir sonuca ulaştı. Öyle ki Malezya'da, asıl hedefi köpekler olan ancak köpeklerden insanlara da bulaşabilen yeni bir koronavirüs türü tespit edildi.

Bulgular endişe verici olsa da alarm vermek için henüz erken

Aslına bakacak olursak Dr. Gregory Gray, salgının Çin'de çıktığı günlerden beri koronavirüsle ilgili çalışıyordu. Ancak koronavirüsü tespit etmeye yarayan PCR testleri, yalnızca bilinen virüs türlerini tespit edebiliyor, Gray için yetersiz kalıyordu. Öğrencilerinden olan Leshan Xiu ise yeni bir test geliştirmek için harekete geçen Gray, yaptığı çalışmalar sonucunda aynı PCR testi gibi çalışan ancak tüm virüs türlerini tespit eden bir test geliştirmeyi başardı. İşte bu test, Malezya'da çok ilginç ve korkutucu bir durumu ortaya koydu.

Geliştirilen test, Malezya Savarak'taki 301 hastaya uygulandı. Bu hastalar, daha çok çocuklardan oluşuyordu ve zatürre benzeri rahatsızlıklara sahiplerdi. Bu hastaların 8'inde, SARS-CoV-2'den farklı bir koronavirüs türü tespit edildi. Virüs üzerinde inceleme yapan bilim insanı, bu virüsün köpekleri hasta edebilen bir koronavirüs olduğunu tespit ettiler. Gray, elde ettiği bulguları o kadar olağanüstü bulmuş ki geliştirdikleri testin hatalı çalıştığını düşünmüş.

Dr. Gregory Gray, Ohio Eyalet Üniversitesi bünyesinde çalışan ve hayvanları etkileyen koronavirüsler üzerinde uzmanlaşmış olan Anastasia Vlasova ile iletişime geçerek, tespit ettiği koronavirüsten bahsediyor. Olaya dahil olan Vlasova, laboratuvar ortamında yaptığı incelemelerde söz konusu virüsün gerçekten de köpek odaklı olduğunu tespit etti. Bu kez bu virüs türünün genomunu çözmeye çalışan bilim insanı, yaptığı çalışmalar sonucunda bu türün az da olsa domuz ve kedileri de etkileyebildiğini ancak esasında köpekleri hasta eden bir tür olduğunu anladı.

Anastasia Vlasova, araştırmaları sırasında virüsün benzersiz bir mutasyona uğradığını gördüklerini söylüyor. İlginç bir şekilde mutasyon, virüsün köpeklerdeki etkisini yitirmesine yol açıyordu. Ancak bu kez de bulaşıcılık artıyor ve hatta insanlar, mutasyona uğramış bu koronavirüsle enfekte olabiliyorlardı. Arkansas Üniversitesi virologlarından Xumin Zhang, bulguların önemli olduğunu ancak edişe verici bir şeyin en azından şimdilik olmadığını, çünkü bu yeni koronavirüs türünün insandan insana bulaştığının ispatının bulunmadığını ifade ediyor. Zhang, çalışmaların detaylandırılması gerektiğini, bir şekilde bu virüs tipinin köpek virüsü değil, insanlardan köpeklere bulaşan yeni bir koronavirüs varyantı olabileceğinin kendisini şaşırtmayacağını söylüyor.