X'in sahibi ve patronu Elon Musk, yaptığı açıklama ile X'in algoritmasını değiştireceklerini açıkladı. Yeni algoritmayla birlikte daha az takipçili hesaplar da öne çıkarılacak.

Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra mikroblog sitesinde çok sayıda değişiklik yapmıştı. Öyle ki platformun adını ve felsefesini dahi değiştiren Musk, X adını verdiği platformun yaratıcı insanların bir araya geldiği bir yer olmasını istediğini belirtmişti. Musk'ın yaptığı açıklamaya göre şimdi, X'in algoritması da değişiyor.

Yeni güncelleme ile birlikte artık X'e girdiğimizde sadece popüler hesapların, arkadaşlarımızın ya da onların takip ettiği kişilerin gönderilerini görmeyeceğiz. X, kullanıcılarının beğenilerine uyduğunu düşündüğü içerikleri de akış sayfasında göstermeye başlayacak. Böylece daha az takipçisi olan hesaplar da daha fazla görünürlüğe ve daha fazla takipçiye sahip olabilecek.

Yeni algoritma, az takipçili hesaplara yarayacak

X, son dönemde içerik üreticilerine ve yaratıcılığıyla öne çıkan hesaplara daha fazla ev sahipliği yapmaya odaklanmış durumda. X CEO'su Linda Yaccarino tarafından yapılan açıklamaya göre yeni reklam geliri paylaşım programı kapsamında 20 milyon dolar ödeme yapıldı. Ayrıca X Premium için ödeme yapan hesaplar için paylaşımlarda karakter sınırı 25 bine çıkarken, iki saate kadar videolar da yüklenebiliyor.

Şimdi de kullanıcılara erişimi arttırmayı amaçlayan X, başarılı olması durumunda küçük çaplı içerik üreticiler için de önemli bir araç olabilir. Yeni güncellemenin birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Bu güncellemelerin X'in amaçlarına ulaşmasını sağlayıp sağlayamayacağını ise zaman gösterecek.