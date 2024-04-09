X, yüz tanımlama gibi biyometrik verilerinizi kullanarak uygulamaya girmeyi sağlayan "Geçiş Anahtarları" özelliğini tüm dünyadaki iOS kullanıcılarına sundu. Özellik, şifrelerden daha güvenli bir yöntem olarak biliniyor.

Elon Musk başa geçtiğinden beri çok fazla değişikliğe uğrayan X, yeni özellikleri kullanıma sunmaya devam ediyor. Güvenlik konusunda öne çıkan “geçiş anahtarları” ile uygulamaya giriş yapma da bunlardan biriydi. Özellik, bir süredir sadece ABD’deki kullanıcılar tarafından kullanılabiliyordu.

Bugün ise özelliğin kapsamının genişletildiğini duyurdu. Artık tüm dünyadaki iPhone kullanıcıları, X’e girerken şifre yerine geçiş anahtarlarını kullanabilecek. Peki nedir bu geçiş anahtarları? Nasıl kullanılır? Gelin hepsine bakalım.

Geçiş anahtarları nedir?

Her geçen gün daha yaygın hâle gelen geçiş anahtarları, geleneksel şifre yöntemlerine kıyasla hem daha kolay kullanıma sahipler hem de daha güvenliler. Basitçe anlatacak olursak giriş yapmak için biyometrik verilerinizi kullanmanızı sağlıyor. Bunlar arasında FaceID gibi yüz tanıma sistemleri, parmak izi okuyucular veya geçiş kodları var. Yani uygulamalara veya sitelere telefonunuzu açar gibi giriş yapmanıza olanak tanıyorlar. Bu özellik 2022’de iOS’e entegre edilmişti.

X’in iPhone uygulamasında geçiş anahtarları nasıl kullanılır?