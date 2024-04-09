Elon Musk başa geçtiğinden beri çok fazla değişikliğe uğrayan X, yeni özellikleri kullanıma sunmaya devam ediyor. Güvenlik konusunda öne çıkan “geçiş anahtarları” ile uygulamaya giriş yapma da bunlardan biriydi. Özellik, bir süredir sadece ABD’deki kullanıcılar tarafından kullanılabiliyordu.
Bugün ise özelliğin kapsamının genişletildiğini duyurdu. Artık tüm dünyadaki iPhone kullanıcıları, X’e girerken şifre yerine geçiş anahtarlarını kullanabilecek. Peki nedir bu geçiş anahtarları? Nasıl kullanılır? Gelin hepsine bakalım.
Geçiş anahtarları nedir?
Her geçen gün daha yaygın hâle gelen geçiş anahtarları, geleneksel şifre yöntemlerine kıyasla hem daha kolay kullanıma sahipler hem de daha güvenliler. Basitçe anlatacak olursak giriş yapmak için biyometrik verilerinizi kullanmanızı sağlıyor. Bunlar arasında FaceID gibi yüz tanıma sistemleri, parmak izi okuyucular veya geçiş kodları var. Yani uygulamalara veya sitelere telefonunuzu açar gibi giriş yapmanıza olanak tanıyorlar. Bu özellik 2022’de iOS’e entegre edilmişti.
X’in iPhone uygulamasında geçiş anahtarları nasıl kullanılır?
- Adım #1: X uygulamasını açın.
- Adım #2: “Ayarlar ve Destek” bölümünden “Ayarlar ve Gizlilik” kısmına girin.
- Adım #3: Açılan sayfadan “Güvenlik ve Hesap Erişimi” bölümüne basın.
- Adım #4: “Güvenlik” kısmına girin.
- Adın #5: Açılan sayfadan “Geçiş Anahtarı” kısmını aktif edin. Şifrenizi girdikten sonra özelliği kullanmaya başlayabilirsiniz.