X'e çok istenen mesaj düzenleme özelliğinin geleceği açıklandı. Şirkette tasarımcı olarak görev yapan Andrea Conway, bir ekran görüntüsüyle özelliği duyurdu.

X, Elon Musk yönetimine geçtiğinden beri birçok önemli yeniliği bizlerle buluşturmuştu. Bunlardan biri Premium üyelere sunulan gönderi düzenleme özelliğiydi. Düzenlemeler gönderilerde bulunsa da mesajlar kısmında yer almıyordu.

Bugün gelen bir açıklama ise bu durumun değişeceğini gösterdi. X’te tasarımcı olarak görev yapan Andrea Conway, diğer platformlarda sıkça gördüğümüz mesaj düzenleme özelliğinin uygulamaya ekleneceğini duyurdu.

Mesaj düzenlemenin herkese mi geleceği yoksa ücretli abonelere mi özel olacağı bilinmiyor

Conway, platform üzerinden yaptığı paylaşımda mesajlara yoğunlaşmaya başladıklarını ve bazı temel özellikleri getireceklerini belirtti. Bu özelliklerden birinin de mesaj düzenleme olacağını ifade etti. Özelliğin nasıl görüneceğine dair bir ekran görüntüsü de paylaştı.

Ekran görüntüsüne baktığımızda özelliğin mesajların üstüne basılı tutulduğunda kullanılabileceğini görebiliyoruz. “Düzenle” butonu, cevaplama kısmının altına eklenmiş. Conway, tıpkı diğer uygulamalarda olduğu gibi düzenlenen mesajlara “düzenlendi” etiketi geleceğini de eklemiş.

Mesaj düzenlemeyle ilgili bildiklerimiz bu kadar. Süre sınırlaması olup olmayacağınız bilmiyoruz. Gönderi düzenlemede bir saat sınır var. Eğer sınırlamayla gelirse mesajlarda muhtemelen daha kısa bir süre olacaktır. Örneğin Instagram'da 15 dakika sınırlama var. X’te de benzer bir şey olabilir.

Şu anda geliştirme aşamasında olduğunu anladığımız düzenleme butonunun ne zaman geleceği konusunda da henüz bir bilgi yok. Ücretli abonelere özel mi olacağını yoksa herkes için mi sunulacağı da bilinmiyor. Bunları öğrenmek için beklememiz gerekecek.