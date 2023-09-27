Elon Musk, X ile ilgili verdiği bir sözü tuttu. Platformdaki en büyük sorunlar arasında yer alan "gizli yasaklama" için yeni bir dönem başlıyor. Kullanıcı artık herhangi bir nedenden ötürü kısıtlama yerse anında bilgilendirilecek.

Dünyanın en popüler mikroblog platformu X'te yeni bir dönem başlamak üzere. Platformun tasarımcıları arasında yer alan Andrea Conway, X'te kullanıma sunulacak yeni bir özelliği resmen açıkladı. Yaklaşmakta olan yeni özellik, platformdaki şeffaflığın artırılacağını gözler önüne seriyor.

İnternet kullanıcıları bazen gizli kısıtlamalara maruz kalabiliyorlar. "Shadowbanning" (gizli yasaklama) olarak da bilinen bu durum, kullanıcıların bazı paylaşımlarından ötürü görünürlüklerinin düşürülmesi anlamına geliyor. İşte X'e gelecek yeni özellik de tam olarak bununla ilgili. Platform, yakın bir gelecekte shadowbanning'e maruz kalan kullanıcıları bilgilendirecek. Kullanıcı, bu sayede neyi yanlış yaptığını ve kısıtlamaya maruz kaldığını görecek.

X'in yeni özelliği işte böyle görünecek:

Kullanıcılar, söz konusu özellik kullanıma sunulduğu zaman bildirim sayfasında bazı duyurular görebilecekler. Bu duyurular, en basit anlatımı ile kullanıcının shadowbanning'e maruz kaldığı bilgisini verecek. Bildirime dokunan kullanıcı, neden böyle bir kısıtlamaya maruz kaldığına ilişkin bir metinle karşılaşacak. Hesap sahibi, kararın hatalı olduğunu düşündüğü zaman itirazda bulunabilecek.

Aslına bakacak olursak X, Twitter olarak anıldığı zamanlardan beri shadowbanning uyguluyor. Ancak kullanıcı, bunun farkında olmuyordu. Paylaşımların görüntüleme ve etkileşim düzeyinin azalması kullanıcıyı şüphelendiriyor ancak hiçbir sonuca ulaşılamıyordu. İşte X'in yeni özelliği ile bu durum değişecek. Bu arada; bu özelliğin şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Zira Elon Musk, platformu satın aldığından beri bunun önemli bir sorun olduğunu ve düzeltileceğini söylüyordu. O günler gelmiş gibi görünüyor...