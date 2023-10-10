X'in "Kimler Yanıtlayabilir?" özelliği önemli bir değişim geçirdi. Kullanıcılar artık, paylaşımlarına sadece onaylanmış hesapların yanıt vermesini sağlayabilecekler. Üstelik bu seçenek herkes için kullanılabilecek.

Şimdilerde X olarak andığımız Twitter'ın ilk kez 2020'de yayınladığı "Kimler Yanıtlayabilir?" isimli özelliği önemli bir güncelleme aldı. Bu güncelleme ile X Premium abonesi olan kullanıcılar, artık bu abonelik paketinin bir avantajını daha kullanabilecekler. Dileyen kullanıcılar, bundan sonra paylaşımlarına sadece onaylanmış hesapların yanıt vermesini sağlayabilecekler.

X'in Kimler Yanıtlayabilir? özelliği, bugüne kadar "Herkes", "Takip ettiğin hesaplar" ve "Yalnızca sen" olmak üzere 3 seçenek sunuyordu. Şimdi bunlara bir yenisi daha eklendi. "Onaylanmış hesaplar" isimli yeni seçenek, sadece X Premium abonelerinin paylaşımlara yanıt vermelerini sağlayacak.

X'in yeni özelliği işte böyle görünecek:

X'in yeni özelliğinden faydalanmak isteyen bir kullanıcının, uygulamaya girip Kimler yanıtlayabilir? bölümünden Onaylanmış hesaplar seçeneğine dokunması yeterli. Bu özelliğin hem ücretsiz kullanıcılar hem de X Premium aboneleri için kullanılabilir olduğunu da söyleyelim. Yani X'e para ödemiyor olsanız bile yaptığınız paylaşımlara onaylı hesapların yanıt vermesini sağlayabilirsiniz. Bu arada; yeni seçeneğin, etiketlediğiniz kullanıcıları da kapsayacağını söyleyelim.

Kimler yanıtlayabilir? özelliği için sunulan yeni özellik, kullanıcıların işine yarayacak gibi görünüyor. Zira bu özellik sayesinde kullanıcılar, X'te bot ve trol hesaplardan korunmanın yeni bir yoluna ulaşmış oldular. Ancak bu özelliğin kullanıcı etkileşimini kısıtlayabileceğini de unutmamak gerekiyor. X'teki onaylı kullanıcı sayısının tüm kullanıcılara oranla daha az olması, profilinizin etkileşimini yorum açısından düşürebilir.