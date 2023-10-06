X Premium aboneliğinin 3 ayrı katman hâline getirileceği ortaya çıktı. Uygulama kodlarında tespit edilen yeni paketler, kullanıcılara gösterilen reklamların kaldırılmasını sağlayacak.

Dünyanın en popüler mikroblog platformu X (eski adıyla Twitter), yakın bir gelecekte büyük yeniliklere ev sahipliği yapacak gibi görünüyor. Bağımsız geliştiricilerin uygulama kodlarında tespit ettikleri yeni bir özellik, platforma yepyeni abonelik katmanları geleceğini gözler önüne seriyor. Kullanıcılar, bundan sonraki süreçte X Premium abonelik paketi bünyesinde 3 paket görecekler. Peki yeni abonelik paketlerinin ne gibi farkları olacak?

Bağımsız geliştirici Aaron tarafından incelenen kodlara göre X'in yeni abonelik paketleri, "Premium Basic", "Premium Standard" ve "Premium Plus" olarak isimlendirilecek. Bu paketler, temelinde X Premium'un tüm özelliklerinin kullanılmasını sağlayacak. Ancak önemli bir farklılık olacak. Yeni abonelik paketleri, kullanıcının platformdaki reklamlardan kurtulmasını sağlayacak.

X, tek bir reklam bile olmadan kullanılabilecek!

X'in yeni abonelik paketleri arasındaki temel fark, reklamlarla ilgili olacak. Kullanıcılar, eğer isterlerse bundan sonra X'i tek bir reklam görmeden kullanabilecekler. Fiyatlar da büyük olasılıkla kullanıcının tercihi doğrultusunda değişecektir. Ancak bu konuda edinilmiş hiçbir bilgi bulunmuyor. Yeni paket fiyatları için bir süre daha beklemek gerekecek.

X'in yeni abonelik paketlerinin reklam tercihleri şöyle olacak:

Premium Basic: Normal seviyede reklam gösterimi yapılacak.

reklam gösterimi yapılacak. Premium Standard: Normalden daha az seviyede reklam gösterilecek.

Normalden seviyede reklam gösterilecek. Premium Plus: Kullanıcı reklam görmeyecek.

X'in yeni abonelik paketlerinin ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik bilinmiyor. Elon Musk ve X yetkilileri, şu an için bununla ilgili bir açıklama yapmadılar.