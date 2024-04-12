X Premium aboneliği ile gelen mavi tikler için yeni bir karar alındı. Alınan bu karara göre mavi tikler, artık profillerde gizlenemeyecek. Şirket, neden böyle bir karar aldığına dair bir şey söylemedi.

Milyarder iş insanı Elon Musk yönetimindeki dünyanın en popüler mikroblog platformu X, dikkat çeken bir karara imza attı. X Premium aboneliği ile alınan mavi tik, artık tüm kullanıcılar için aktif olarak gösterilecek. Eskiden bu durum, isteğe bağlıydı ve istemeyen kullanıcılar, X'teki mavi tikleri gizleyebiliyorlardı.

X, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Alınan karar, X Premium abonelerine gönderilmeye başlayan bir bildirim ile ortaya çıktı. Hâl böyle olunca X'in neden böyle bir karar aldığı anlaşılamadı.

X'in kullanıcılara gönderdiği bildirim:

X Premium'un onay işaretini gizleme özelliği yakında kullanımdan kaldırılacak. X Premium özelliklerinizi yönetmek için dokunun.

X yönetiminin aldığı kararın zamanlaması dikkat çekici. Hatırlayan okurlarımız vardır; Elon Musk, bir süre önce bir açıklama yapmış ve bazı kullanıcılara, ücretsiz X Premium hesabı verileceğini söylemişti. Bunun üzerine de kullanıcılardan bazı tepkiler gelmişti. Zira pek çok kişi, ücretsiz X Premium aboneliği ile gelen mavi tikleri istemeyip, bunları gizlemeyi tercih etmişlerdi. Alınan karar, bununla ilgili gibi görünüyor.