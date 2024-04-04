X'in ücretsiz olarak dağıtmaya başladığı X Premium ve X Premium Plus abonelikleri, kullanıcıları rahatsız etmeye başladı. Peki neden böyle bir şey yaşanıyor?

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, mikroblog platformu X'in bir kampanya başlattığından bahsetmiştik. Alınan karara göre 2.500 ve üzerinde onaylı takipçi sahibi olan kullanıcılar, ücretsiz bir şekilde X Premium abonesi olmaya başlayacaklardı. Onaylı takipçi sayısı 5.000'in üzerinde olan kullanıcılar ise X Premium Plus aboneliğini ücretsiz olarak alabileceklerdi.

Ancak bu kampanya, bazı kullanıcıları garip bir şekilde rahatsız etmiş gibi görünüyor. Çünkü X Premium ve X Premium Plus aboneliklerinin özelliklerinden bir tanesi, hesabın doğrulandığını anlatan ikonik mavi tik ve abonelik paketlerine ücretsiz erişim hakkı alan kullanıcılar da bu mavi tiki hesaplarında görmeye başladılar.

Mavi tikin otomatik olarak verilmesi, kullanıcıları rahatsız etmiş gibi görünüyor

Bazı kullanıcılar, X'te yaptıkları paylaşımlarda ücretsiz X Premium veya X Premium Plus aboneliğini kabul ettiklerini ancak mavi tik göstermek istemediklerini söylemeye başladılar. Açık konuşmak gerekirse buna neden bu kadar takıldıklarını anlamak güç.

X'te konuyla ilgili yapılan bazı paylaşımlar:

Zorla mavi tik sahibi oldum. Bundan nasıl kurtulabilirim?

Mavi tikim geri geldi ve bunun için Elon Musk'a ödeme yapmadığımı belirtmek isterim. Teşekkürler...

Milyarder iş insanı Elon Musk, kullanıcılara yine yaranamamış gibi görünüyor...