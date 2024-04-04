Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, mikroblog platformu X'in bir kampanya başlattığından bahsetmiştik. Alınan karara göre 2.500 ve üzerinde onaylı takipçi sahibi olan kullanıcılar, ücretsiz bir şekilde X Premium abonesi olmaya başlayacaklardı. Onaylı takipçi sayısı 5.000'in üzerinde olan kullanıcılar ise X Premium Plus aboneliğini ücretsiz olarak alabileceklerdi.
Ancak bu kampanya, bazı kullanıcıları garip bir şekilde rahatsız etmiş gibi görünüyor. Çünkü X Premium ve X Premium Plus aboneliklerinin özelliklerinden bir tanesi, hesabın doğrulandığını anlatan ikonik mavi tik ve abonelik paketlerine ücretsiz erişim hakkı alan kullanıcılar da bu mavi tiki hesaplarında görmeye başladılar.
Mavi tikin otomatik olarak verilmesi, kullanıcıları rahatsız etmiş gibi görünüyor
Bazı kullanıcılar, X'te yaptıkları paylaşımlarda ücretsiz X Premium veya X Premium Plus aboneliğini kabul ettiklerini ancak mavi tik göstermek istemediklerini söylemeye başladılar. Açık konuşmak gerekirse buna neden bu kadar takıldıklarını anlamak güç.
X'te konuyla ilgili yapılan bazı paylaşımlar:
Milyarder iş insanı Elon Musk, kullanıcılara yine yaranamamış gibi görünüyor...
Elon Musk'ın ücretsiz X Premium aboneliği ile ilgili açıklamaları için: