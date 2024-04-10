Sosyal medya platformu X'in sahibi olan Elon Musk, platformda kendisini eleştirenlere karşı kullandığı bazı alternatif hesapları açıkladı. Musk ayrıca platformun kendisi yüzünden zarar ettiğini de söyledi.

Sosyal medya platformu X'te neo-nazilerin ve neo-faşistlerin yürüyüş videosu viral olmuş, sonrasında da bazı kişiler bu yürüyüşün sahte olduğunu ve federal ajanlar tarafından düzenlendiğini iddia etmişti. Hatta burada yer alan kişilerden birinin, 22 yaşındaki bir yahudi olan Ben Brody olduğu iddia edilmişti. Musk da bu konuyla ilgili bazı gönderiler ile etkileşime geçmişti. Brody de bunun üzerine itibarsızlaştırma davası açmıştı. Davada Musk'ın verdiği ifadelerden oluşan 108 sayfalık bir metin ortaya çıktı.

Elon Musk, mahkeme heyeti tarafından kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Bu soruların bir kısmı da Musk'ın kullandığı düşünülen yan hesapları hakkındaydı. Kendi açıklamalarına göre Musk, birinde kendi çocuğu gibi davrandığı birinde ise kişilik özelliklerinden pek taviz vermediği iki hesabın da sahibi.

"4 Mayıs'ta 3 yaşıma giriyorum!"

Uzun zamandır Elon Musk'a ait olduğundan şüphelenilen @ermnmusk adlı bir hesap ile ilgili sorulara Musk, bu hesabın ara sıra kullandığı bir test hesabı olduğunu söyleyerek karşılık verdi. Öte yandan hesaptan atılmış ve sonrasında silinmiş bazı ilginç gönderiler de dikkat çekiyor. Bu gönderiler arasında "4 Mayıs'ta 3 yaşıma giriyorum!" gönderisi dikkat çekti. Bu gönderi, Musk'ın kendi oğlu X AE A-XII'nin gerçek doğum tarihini gösteriyor. Diğer gönderiler arasında "Tanrı aşkına birileri beni takip edebilir mi?", "Japon kızları seviyor musunuz?" ve "Keşke gece kulüplerine gidebilseydim. Kulağa eğlenceli geliyorlar." gibi gönderiler var.

Musk'ın ayrıca mahkeme kayıtlarına geçen "baby smoke 9000" adlı bir hesap daha bulunuyor. Öte yandan X'te böyle bir hesap bulunmuyor ancak yine Musk'a ait olduğu daha önce de iddia edilen babysmurf9000 şeklinde bir hesap var. Hâlâ aktif olan bu hesap, Elon Musk ve X'e yönelik eleştirilere de sık sık laf yetiştirmesiyle dikkat çekiyor.

Musk pek çok şeyi anlamamış

İfadelere baktığımızda pek çok ilginç nokta görüyoruz. Elon Musk, söz konusu davanın neyle alakalı olduğunu bile tam olarak anlamadığını ifade ediyor. Ayrıca kendisini tam olarak kimin dava ettiğini de çözemediğini belirtiyor.

Musk, platformda yaptığı paylaşımların platformu satın almasından sonra çok da değişmediğini ifade ederken, yaptığı pek çok hareketin X'e faydadan çok zarar getirmiş olabileceğini söyledi. Öte yandan Elon Musk, gönderilerini finansal fayda yönünden değil kamuoyu açısından ilginç ya da önemli olduğunu düşündüğü şeyleri söyleme yönünden değerlendirdiğini belirtti.