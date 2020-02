Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) dördüncü aşamasında bir X-Men filmi açıklanmadı ancak bu durum, mutantları Marvel filmlerinde veya dizilerinde görmemize engel değil. Zira son günlerde ortaya çıkan bazı söylentiler, X-Men karakterlerinin çok yakında MCU’ya adım atabileceğini gösteriyor.

Mart 2019’da Walt Disney’in 21st Century Fox’un eğlence alanındaki varlıklarını 71,3 milyar dolar karşılığında satın alması, Marvel Sinematik Evreni (MCU) kahramanları ile X-Men karakterlerini bir araya getirmişti. Daha doğrusu, bunun yolu açılmıştı.

Marvel Studios Başkanı Kevin Feige, 2018’in son demlerinde yaptığı bir açıklamada, Deadpool ve X-Men filmlerinin 2019’un ilk altı ayında geliştirilmeye başlanabileceğini belirtmişti. Şu an, başrolünde bir kez daha Ryan Reynolds’ı izleyeceğimiz Deadpool 3 için çalışmalar devam ediyor ancak filmin ne zaman vizyona gireceği ve MCU ile nasıl bir ilişki kuracağı gibi detaylar henüz belli değil.

Ryan Reynolds, geçtiğimizin yılın sonlarında Deadpool 3 için çalışmalara başlandığını müjdelemişti

Son günlerde çıkan bazı söylentiler, X-Men karakterlerinin beklenenden daha erken bir şekilde MCU’ya giriş yapabileceğine işaret ediyor. Pazar gününden bu yana, MCU’nun dördüncü aşaması için açıklanan iki yapımda mutant sesleri yankılanıyor: Biri, Disney+ dizisi The Falcon and the Winter Soldier, diğeri ise Şubat 2021 vizyona girecek olan Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings filmi.

İddialara göre, X-Men evreninin ikonik kötü adamı Omega Red, The Falcon and the Winter Soldier’da görünecekken, dahi mutant çocuk Taki Matsuya ya da bilinen adıyla Wiz Kid’i ise Shang-Chi’de kendine yer bulacak.

Omega Red ve Wiz Kid, Marvel evrenine adım atan ilk X-Men karakterleri olabilir

Bu söylentilerin hiçbiri Marvel Studios tarafından doğrulanmış değil. Dahası, söz konusu karakterlerin varlıklarını doğrulayabilecek herhangi bir set fotoğrafı da sızdırılmadı. Fakat bu söylentilerin birbirinden bağımsız olarak, aynı zamanlarda ortaya çıkması, kafaların karışmasına neden oldu.

Marvel filmleri ile ilgili yaptığı sızıntılarla bilinen Daniel Richtman, geçtiğimiz gün kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Shang Chi filminde, çizgi romanlarda mutant olan bir karakter olduğunu öğrendiğini ancak bunun Wiz Kid olup olmayacağı hakkında herhangi bir fikrinin olmadığını söylemişti.

Shang-Chi’nin oyuncu kadrosunun büyük bir bölümü Asya kökenli. Wiz Kid ise X-Men evrenindeki nadir Asya-Amerikan kökenli karakterlerden biri konumunda. Tüm bu ipuçları, MCU ile X-Men birlikteliğinin gerçekleşmesini dört gözle bekleyen Marvel hayranlarını heyecanlandırıyor ancak asıl soru şu: Wolverine, Cyclops ve Jean Gray gibi kült X-Men karakteri MCU’ya ne zaman adım atacak? Cevaba ne kadar uzaklıkta olduğumuzu şimdiden kestirmek zor ancak Marvel’ın bunun için bizi çok uzun süre bekletmeyeceğini umuyoruz.