Farklı söylentiler de olmakla beraber Rogue, Captain Marvel 2 filmi ile Marvel evrenine giren ilk X-Men karakteri olacak. Ayrıca bundan sonrada daha fazla X-Men karakterini Marvel evreninde göreceğiz.

X-Men, 1963 yılında Stan Lee ve Jack Kirby tarafından Marvel Comics çatısı altında bir çizgi roman olarak ortaya çıktı. 1994’te 20th Century Fox, X-Men’in yayın haklarını satın alarak uzun bir süre X-Men filmlerinin arkasındaki şirket oldu. Ancak Disney'in Fox'u satın almasıyla birlikte X-Men'in yayın hakları bir kez daha Marvel'e geçmiş oldu.

Marvel, bir süredir X-Men karakterlerin Marvel Sinematik Evreni'ne taşımak için çalışıyor. Hatta bu konu hakkında söylentiler de ortaya çıktı. Şimdiyse Marvel’ın planı kesinleşmiş gibi görünüyor. Marvel, birkaç X-Men karakterini, Marvel karakterlerinin tekil filmlerinde göstermeyi planlıyor. Bu planın ilk ayağı olarak da Rogue, Captain Marvel 2’de görünecek.

Captain Marvel 2 ile beraber Marvel Sinematik Evreni’nde ilk defa görünecek Rogue’un terörist bir mutant grupla ittifak yapan bir kötü karakter olacağı söyleniyor. X-Men hayranları, bu mutant grubunun "Kötü Mutant Kardeşliği" olmasını bekleyebilirler. Ancak bu beklentinin gerçekleşmemesi muhtemel. Marvel, Magneto’nun başını çektiği kardeşliği yeniden düzenlemek istiyor. Bu nedenle yapımcılar, öncelikle yoğun bir şekilde kullanılan Magneto karakterini bir süre kenarda tutmak istiyorlar. Bu nedenle Kötü Mutant Kardeşliği, Captain Marvel 2’de yer almayabilir.

Rogue’ın bu şekilde bir orijin hikayesi ile beraber Marvel Sinematik Evreni’ne giriş yapması gayet mantıklı görünüyor. Çizgi romanlarda Mystique tarafından yetiştirilen Rogue, Carol Danvers ile tanışmadan önce X-Men düşmanıydı. Carol Danvers (Captain Marvel) ile karşılaşan Rogue, onun bütün güçlerini kalıcı olarak emiyordu.