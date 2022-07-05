  • Anasayfa
  • Bilim
  • Birbirinden İlginç ve Rahatsız Edici Röntgen Görüntüleri

Hassas Bünyelerde Kalp Çarpıntısına Neden Olabilecek 22 X-ray Görüntüsü

5 dk okuma süresi
4
2
2
1
0
Birazdan göreceğiniz görüntülerin normal hallerini asla görmek istemezdiniz. Çünkü röntgenleri bile yeterince rahatsız edici!

Vücudun iç kısımlarını görüntülemeye yarayan röntgen, ultrason, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans tomografisi, manyetik rezonans spektroskopisi, anjiografi gibi görüntüleme tekniklerinde sıra dışı görüntülere rastlanabiliyor.

Hastanelerde karşılaşılan bu akılalmaz vakaların gerçekleşmiş olabileceğine inanmakta zorlanacaksınız!

1. Ters giden bir soygun sonucunda kafasına bıçak saplanan bir adam.

tuhaf x-ray bıçak

2. Bir adamın arkasından atılan ateş maşası, arkadan girip önden çıkmış.

ilginç xray görüntüleri

3. 3 yaşındaki çocuğun gözüne saplanan bir vida.

çivi

Babası çimleri biçerken yerdeki vida fırlayarak çocuğa isabet etmiş. Neyse ki sadece yaralanmayla atlatmış.

4. Çok ciddi bir bel kırığı.

bel kırılması

5. Araba kazası öncesinde ayakları ön panelde olan bir yolcunun korkunç yaralanmasının röntgeni.

araba kazası

18 yaşındaki bu kişi, emniyet kemeri takmıyormuş. Yaralanmanın sonucu olarak bacakları felç geçirmiş ve artık tuvaletini bile hissedemiyormuş.

6. Yemeklerini pişirmeden yiyen Taylandlı bir kadın, vücudunda bir gariplik hissedip doktora gidince içinde yüzlerce parazit olduğu ortaya çıkmış.

parazit

7. Penis boyunu, üretrasına USB kablosu takarak ölçmeye çalışan bir adam!

kablo xray

8. "Mısır gevreği yerken" çenesi çıkan biri.

çene kayması

9. El bombası yutan bir terörist. Bilmediği şeyse pimini çekmeden yuttuğu için asla patlatılamayacağıydı.

bomba

10. Bir Kolombiyalı askerin yüzüne giren bomba.

xray görüntüleri

Ameliyathanede patlamasından korktukları için hastanenin otoparkında sağlık personeli tarafından başarıyla çıkarılmış.

11. Ağaç evden et şişinin üzerine düşen bir çocuk.

yaralanma

Hayatta kalmayı başarmış.

12. Çin'in Vuhan şehrindeki bu çocuk, burnuna soktuğu yemek çubuğuyla beynini delmiş.

HASSAS GÖRÜNTÜ

13. Pakistan'da yaşayan bu kadının kafasına 5 cm'lik çivi girmesi her ne kadar ilginç olsa da bunun yaşanma sebebi çok daha ilginç.

çivi xray

3 kızı olan bu kadın, kocasının erkek çocuk istemesi üzerine hocaya gidiyor ve bu hoca, bebeğin erkek olması için kadının kafasına çivi çakıyor!

14. Omurgasına kurşun isabet eden bir suçlu.

xray kurşun

Bir hafta boyunca komada kalmasına neden olmuş.

kurşun çıkarma

15. Skolyoz rahatsızlığı olan biri.

skolyoz

Normalde böyle görünüyor:

skolyoz nedir

16. Covid'de zatürrenin 5 gün içindeki yayılışı

covid

17. Kaza sonrasında arabadan fırlayan bir adamın pelvis röntgeni.

röntgen

Yedi yerinden kırılan pelvisinin, yerine oturtulabilmesi için çok sayıda vida ve harici bir sabitleme cihazı gerekmiş.

ameliyat

Emniyet kemerinizi takın!

18. Yemek borusuna giren bir çengelli iğne.

çatal iğne

19. İç organlarını delmeden geçen küçük çiviler.

çiviler

20. Damar yoluyla kendisine elemental enjekte ederek intihar girişiminde bulunan birinin göğüs röntgeni.

intihar

21. Koma/bitkisel hayat ve beyin ölümü karşılaştırması

bitkisel hayat koma beyin ölümü

Serebral anjiografi tekniğiyle yapılan bir görüntüleme. Bu teknikte sadece beyin damarları görüntülenir.

22. Sintigrafi yöntemiyle görüntülenen beyin ölümü.

ölüm

Sintigrafi, radyoaktif bir maddenin vücuda; damar, ağız veya diğer yollarla verildikten sonra özel kameralar ile vücudun görüntülendiği tanı yöntemidir.
İLGİLİ HABER

Gördüğünüz An Donakalıp Günlerce Etkisinden Çıkamayacağınız 17 Hassas Görüntü [18+]
4
2
2
1
0
Emoji İle Tepki Ver
4
2
2
1
0
En Güncel Haberler