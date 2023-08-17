X (Twitter), yakında bir hesabın 'gerçek bir kişiye ait' olup olmadığını anlamamızı sağlayacak, Premium abonelerinin kullanacağı kimlik doğrulama özelliğine kavuşuyor.

Elon Musk’ın temmuz ayında hayalindeki süper uygulama X’in bir parçasına dönüştürmeye başladığı Twitter (X), yakında pek çok hesabın artık ‘gerçek kullanıcı’ olmasını sağlayacak bir özelliğe ev sahipliği yapacak. Platform, artık bazı hesapların kimlik doğrulamasını isteyecek.

Yeni özellik, X’te uygulamalara gelecek özellikleri önceden paylaşmasıyla isim yapan “@nima_owji” tarafından paylaşıldı. Kimlik doğrulama penceresinden ilk ekran görüntüsü de geldi.

X’e kimlik doğrulama geliyor:

X’e gelecek kimlik doğrulaması, fiziksel kimlikler ve bu kimlik ile kişinin doğrulanması için çekilecek fotoğraflar ile gerçekleştirilecek. Kullanıcılar, doğrulama sürecinde X’e kimlik bilgileri, biyometrik verileri ve kişisel bilgilerini vermeyi kabul edecek. X, kimlik doğrulama hizmetini “Au10tix”ten edinecek.

Özelliğin hangi kullanıcılar için zorunlu olacağı henüz bilinmiyor. Ancak keşfedilen bir başka detay, kimlik doğrulaması yapılan hesapların mavi tik rozeti üzerine tıklandığında karşımıza çıkan pencerede yeni bir tanımlayıcıya da sahip olacağı oldu:

“Bu hesabın kimliği doğrulandı.”

Sadece X Premium aboneleri için zorunlu olabilir!

Nima Owji tarafından paylaşılan bilgilere göreyse kimlik doğrulama yöntemi, X Premium abonelerinin Premium özelliklerinden faydalanması için zorunlu olacak. Ancak net bilgileri ancak X tarafından yapılacak bir duyuruyla edineceğiz.