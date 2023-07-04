Twitter'ın yan hizmetleri arasında yer alan TweetDeck, Twitter Blue'nun bir parçası haline geldi. Elon Musk, Twitter'ı iliklerine kadar paralı hale getirmek için elinden geleni ardına koymayacak gibi görünüyor.

Bir süredir Elon Musk hakimiyetinde olan Twitter, son dönemlerde sadece "parasal" konularla gündemde. Platform, zaten Twitter Blue aboneliği ile tüketicileri adeta haraca bağladı. Twitter Blue abonesi olmayan kullanıcılar artık günlük görüntüleme sınırı ile bile karşılaşıyor.

Gelen son haberler ise Twitter'ın yan özelliklerinin de paralı olacağını ortaya koyuyor. Mesela TweetDeck. Yüzlerce tweetin tek ekranda görüntülenmesine, tweetlerin planlanmasına yarayan ve daha pek çok araç sunan bu yan hizmet, bugüne kadar ücretsizdi. Ancak Twitter'ın destek sayfasında paylaşılan bir gönderi ile TweetDeck'in artık Twitter Blue'nun bir parçası haline getirildiği belirtildi. Evet, TweetDeck hizmetinden faydalanmak için de artık para ödenmesi gerekecek.

Twitter'ın yaptığı resmi açıklama şu şekilde

TweetDeck'in yeni ve geliştirilmiş bir sürümünü kullanıma sunduk. Tüm kullanıcılar, sol alt menüdeki "Yeni TweetDeck'i deneyin"i seçerek kayıtlı aramalarına ve iş akışlarına https://tweetdeck.twitter.com üzerinden erişmeye devam edebilir.

Twitter Deck ile ilgili bazı notlar aşağıdadır:

Kaydedilmiş tüm aramalarınız, listeleriniz ve sütunlarınız yeni TweetDeck'e taşınacaktır. Uygulamayı ilk kez yüklediğinizde sütunlarınızı içe aktarmanız istenecektir.

TweetDeck artık tam işlevselliği, Alanları, video yerleştirmeyi, anketleri ve daha fazlasını destekliyor.

TweetDeck'teki Teams işlevi geçici olarak kullanılamıyor ve önümüzdeki haftalarda geri yüklenecek.

30 gün içinde, TweetDeck'e erişmek için kullanıcıların doğrulanması gerekir.

Yukarıdaki resmi açıklamanın son maddesi çok önemli. TweetDeck'e erişmek isteyen kullanıcının, hesabını doğrulamış olması gerekecek. Bunun tek yolu da tahmin edebileceğiniz üzere Twitter Blue'ya abone olmak. Twitter Blue fiyatı için buradaki içeriğimize bakılabilir.

TweetDeck'in yeni sürümünü kullanmak istemiyor olabilirsiniz. Ancak böyle bir şansınız da yok. Twitter çalışanlarına göre hizmetin eski sürümü, kısa bir süre sonra kullanılamaz hale gelecek. Hatta The Verge, eski hizmetin daha şimdiden kullanılamaz hale geldiğinden bahsediyor.

Twitter'dan sıkılıp alternatif arayışına geçen okurlarımızı aşağıdaki içeriğimize bekliyoruz: