Elon Musk, X'in para kazanma özelliğinde büyük bir değişiklik yaptı. Artık yapılan her paylaşımdan para kazanma dönemi sona erdi. Yalan yanlış bilgi yayan kullanıcı, daha az para kazanacak.

Milyarder iş insanı Elon Musk, dünyanın en büyük mikroblog platformu X ile ilgili önemli bir karar aldığını açıkladı. Elon Musk'ın platformdan yaptığı açıklamaya göre X'in para kazandırma özelliği, artık paylaşımların niteliğini de önemseyecek. Yani her paylaşımdan para kazanma dönemi sona eriyor.

Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre "Topluluk Notları" tarafından düzeltilen içerikler, artık para kazandırmayacak. Elon Musk, bu kararı dezenformasyonla mücadele edebilmek adına aldıklarını açıkladı. Artık bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde yanlış bilgi yayan kullanıcı, X'te o paylaşım için para kazanamayacak. Elon Musk'ın yeni kararı, bazı tartışmalarla birlikte geldi.

Topluluk Notları sistemi nasıl çalışıyor?

X'in uzun zamandır hayatımızda olan Topluluk Notları özelliği, dileyen kullanıcıların paylaşımlar üzerinde düzeltme yapmalarını sağlıyor. Bunun faydasını en çok da büyük toplumsal olaylar yaşandığı zaman görüyoruz. Bazı kesimler, yanlış bilgi yaymak için bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde paylaşım yapabiliyorlar. İşte bu paylaşımlar, dileyenlerin kayıt olabildiği "Topluluk" tarafından düzeltilebiliyor. Düzeltme yapılan bir paylaşım ile ilgili olarak da paylaşımın altında bir bölüm bulunuyor ve olayın aslı açıklanıyor.

İşte Elon Musk'ın kararı da tam olarak bununla ilgili. Ancak burada önemli sorun var. "Topluluk" kaydı yaptıran bazı kullanıcılar, bazı içerik üreticilerin yaptıkları paylaşımlar için bilerek düzeltme yapabilirler. Buradaki amaç, içerik üreticinin para kazanmasını engellemek olabilir. Bununla ilgili de konuşan Elon Musk, sistem açık kaynak kodlu olduğu için bunun önüne geçilemeyeceğini belirtiyor. X ile ilgili yeni karar, büyük bir kaosa gebe gibi görünüyor.