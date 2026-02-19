X'in Video Oynatıcısının Tasarımı Değişti: İyice TikTok'a Benzemeye Başladı!

X, video oynatıcısını güncellendi. Artık TikTok benzeri tüm ekranı kaplayan videolar göreceksiniz.

Tüm sosyal medya platformlarında olduğu gibi X de videolara büyük önem veren bir şirketti. Hatta X’teki video oynatıcısı çoğu kullanıcı tarafından beğenilmiyor, iyi bir kullanıcı deneyimi sunmadığı söyleniyordu. Şimdi ise platformdan bu konuda hamle geldi. Öyle ki X, video oynatıcısını güncelledi.

iOS kullanıcılarına kademeli olarak sunulmaya başlayan yeni güncelleme, X’in video oynatıcısını baştan aşağı değiştiriyor. Önceden ekranın sadece orta kısmını kapsayan şekilde videoların oynatıldığını görüyorduk. Artık bu değişti.

TikTok benzeri video oynatıcı geldi

Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz üzere X’teki videolar artık tek tıkla tüm ekranı kapşayacak şekilde güncellendi. Böylece daha TikTok, Instagram Reels benzeri bir görünüm kazandı. Aşağıya kaydırarak videolar arası geçiş yapmaya devam edebileceksiniz ve böylece X de TikTok benzeri bir hâl alacak.

X’in ürün bölümünün patronu Nikita Bier, video oynatıcısının bir yenilemeye ihtiyacı olduğunu ve bu yüzden bu değişikliği yaptıklarını bildirdi. Yeni tasarımın video oynatıcıyı daha kullanıcı dostu yaptığı ve kullanıcılarla daha fazla etkileşime geçmeye uygun hâle getirdiği belirtildi. Eğer iPhone sahibiyseniz ve X kullanıcısıysanız bu tasarımı görmeye başlamış olabilirsiniz. Yakında herkese gelmesi bekleniyor.