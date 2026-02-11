Tümü Webekno
Grok'un Geleceği Belirsizliğe Girdi: xAI Ekibinin Yarısı İşten Ayrıldı!

xAI'da yaprak dökümü yaşanıyor. SpaceX bünyesine geçen şirketin 2 kurucusu daha ayrıldı. Son 1 yılda ekibin yarısı görevi bıraktı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Geçtiğimiz hafta yapılan bir duyuru, Elon Musk’a ait olan ve Grok modeliyle dünyanın en önde gelen yapay zekâ firmalarından biri konumunda bulunan xAI’ın yine bir Musk şirketi olan SpaceX bünyesine geçtiği duyurulmuştu. Ancak bu geçişe rağmen şirket, ciddi ayrılıklarla mücadele ediyordu.

xAI’ın kurucu ortağı Yuhuai Wu, yaptığı bir açıklamayla şirketteki görevini bıraktığını ve hayatında yeni bir döneme adım atacağını açıkladı. Bundan kısa bir süre sonra ise bir başka kurucu ortak Jimmy Ba, xAI’dan ayrıldığını duyurdu.

xAI ekibinin yarısı şirketten ayrıldı

grok

Tek ayrıklıklar bunlarla sınırlı değil. Gelen bilgilere göre şirketi kuran 12 kişilik ekipten toplamda 6 kişi şimdiye kadar ayrıldı. Bu da 1 yıl civarı bir süreçte kurucu ekibin yarısının şirketteki görevini bıraktığı anlamına geliyor ve işlerin pek de iyi gitmediğini gözler önüne seriyor. Örneğin altyapı tarafında yönetici olan Kyle Kosic, xAI’dan ayrılıp OpenAI’a geçmişti. Bir başka önemli yönetici Christian Szegedy ise geçen yıl görevini bırakmıştı. Kuruculardan Igor Babuschkin kendi firmasını kurmak için ayrılmış, Greg Yang ise sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakmıştı.

Şirketten ayrılıklarda farklı nedenler sunulsa da birçok farklı nedenin olduğu da konuşuluyor. Elon Musk’ın çok zorlayıcı ve talepkâr bir patron olduğu bilinen bir şey. SpaceX’e geçiş de pek iyi karşılanmamış olabilir. Aynı zamanda yapay zekâ modeli Grok’un garip davranışları nedeniyle büyük eleştiri alması da şirketin düşüşünde etkili olmuştu.

Sonuç olarak durumun endişe verici olduğunu söylemek mümkün. SpaceX’e geçişin ve yakında halka arz edilecek olmasının nasıl etkileri olacağını zaman gösterecek. Eğer xAI büyümek istiyorsa yapay zekâ konusunda yetenekli isimleri kaybetmemeli. OpenAI, Anthropic, Google gibi şirketlere ayak uyduramazsa işi çok zorlaşabilir.

Elon Musk'ın Uzay Şirketi SpaceX ile Grok'u Geliştiren xAI Resmen Birleşti Elon Musk'ın Uzay Şirketi SpaceX ile Grok'u Geliştiren xAI Resmen Birleşti
Yapay Zeka Elon Musk

