Elon Musk ve Sam Altman Tekrar Karşı Karşıya: xAI, OpenAI'ı Ticari Sırlarını Çalmakla Suçluyor

Elon Musk, yapay zekâ şirketi xAI üzerinden bir kez daha OpenAI'a dava açıyor. Musk'ın iddiasına göre eski bir xAI çalışanı, OpenAI'a kasıtlı olarak bilgiler sızdırmış durumda.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI, OpenAI’a karşı yeni bir dava açtı. Şirket, ChatGPT’nin arkasındaki şirket OpenAI'ın xAI’a ait ticari sırları çaldığını iddia ediyor. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta xAI’ın eski çalışanı Xuechen Li, gizli bilgileri OpenAI’a taşıdığı gerekçesiyle mahkemeye verilmişti. Yeni açılan dava da esasında bu dava ile paralel.

xAI’ın avukatlarına göre Xuechen Li, “ticari sır hırsızlığı ve adil olmayan rekabet” suçlarından yargılanacak. Dava dosyasında OpenAI’ın xAI’den ayrılan başka çalışanları da bünyesine kattığı ve bu kişilerin özel kaynak kodlar ile şirketin veri merkezi sırlarını yanında götürdüğü öne sürülüyor.

OpenAI suçlamaları kesin bir dille reddetti

xAI

OpenAI ise suçlamaları reddederek Musk’ın “süregelen taciz girişimlerinin yeni bir halkası”yla karşı karşıya olduklarını söyledi. Şirket, gizlilik ihlallerine sıfır tolerans gösterdiklerini ve başka laboratuvarlardan ticari sır elde etmeye yönelik bir niyetlerinin olmadığını belirtti.

Esasında bildiğiniz üzere Musk ile OpenAI arasındaki gerilim yeni değil. xAI geçtiğimiz ay ChatGPT’nin App Store’da Grok’un önüne geçmesini antitröst ihlali olarak nitelendirerek hem OpenAI’a hem de Apple’a dava açmıştı. Musk ayrıca OpenAI’nın Microsoft ile olan ortaklığı ve kâr amacı güden bir yapıya dönüşmesi nedeniyle de defalarca mahkemeye başvurmuştu.

Peki sizce Elon Musk endişelerinde haklı mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

