Microsoft - OpenAI Ortaklığı Bitiyor mu? CoPilot'a Anthropic'in Yapay Zekâsı Geliyor

Microsoft, Copilot içerisinde Anthropic'in yapay zekâ modellerini de dâhil etme kararı aldığını duyurdu.

Microsoft, yapay zekâ alanındaki büyük hamlelerine bir yenisini ekledi ama bu seferki şirketin ortaklıklarını etkileyecek cinsten. Şirket, uzun süredir OpenAI teknolojisiyle çalışan Copilot asistanına artık OpenAI’ın en büyük rakiplerinden Anthropic’in yapay zekâ modellerini de entegre etmeye başladı.

Kısa süre önce Office 365 uygulamalarında (Word, Excel, Outlook) Anthropic’in yapay zekâsını kullanmaya başlayan Microsoft, böylece iş dünyasına daha esnek çözümler sunmayı hedefliyor. Yeni anlaşma, teknoloji devinin farklı yapay zekâ modellerini kullanıcıların ihtiyaçlarına göre bir araya getirme çabası olarak yorumlanıyor olsa da şirket geçmişte bütün yatırımını OpenAI üzerine yapmıştı.

Copilot artık sadece OpenAI modellerinden ibaret olmayacak

Copilot’un kurumsal kullanıcıları artık yalnızca OpenAI’ın derin akıl yürütme yeteneklerine değil, aynı zamanda Anthropic’in Claude Opus 4.1 ve Claude Sonnet 4 modellerine de erişebilecek. Opus 4.1 karmaşık kodlama, ileri seviye problem çözme ve mimari planlama için öne çıkarken, Sonnet 4 içerik üretimi, büyük ölçekli veri işleme ve rutin geliştirme süreçlerinde kullanılabilecek.

Şirketler arası hiyerarşi açısından işlerin nereye gideceğini tahmin etmek güç olsa da kullanıcılar artık farklı yapay zekâ modelleri arasında seçim yaparak ihtiyaçlarına en uygun desteği Copilot üzerinden alabilecek.