Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Microsoft - OpenAI Ortaklığı Bitiyor mu? CoPilot'a Anthropic'in Yapay Zekâsı Geliyor

Microsoft, Copilot içerisinde Anthropic'in yapay zekâ modellerini de dâhil etme kararı aldığını duyurdu.

Microsoft - OpenAI Ortaklığı Bitiyor mu? CoPilot'a Anthropic'in Yapay Zekâsı Geliyor
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft, yapay zekâ alanındaki büyük hamlelerine bir yenisini ekledi ama bu seferki şirketin ortaklıklarını etkileyecek cinsten. Şirket, uzun süredir OpenAI teknolojisiyle çalışan Copilot asistanına artık OpenAI’ın en büyük rakiplerinden Anthropic’in yapay zekâ modellerini de entegre etmeye başladı.

Kısa süre önce Office 365 uygulamalarında (Word, Excel, Outlook) Anthropic’in yapay zekâsını kullanmaya başlayan Microsoft, böylece iş dünyasına daha esnek çözümler sunmayı hedefliyor. Yeni anlaşma, teknoloji devinin farklı yapay zekâ modellerini kullanıcıların ihtiyaçlarına göre bir araya getirme çabası olarak yorumlanıyor olsa da şirket geçmişte bütün yatırımını OpenAI üzerine yapmıştı.

Copilot artık sadece OpenAI modellerinden ibaret olmayacak

Microsoft Anthropic

Copilot’un kurumsal kullanıcıları artık yalnızca OpenAI’ın derin akıl yürütme yeteneklerine değil, aynı zamanda Anthropic’in Claude Opus 4.1 ve Claude Sonnet 4 modellerine de erişebilecek. Opus 4.1 karmaşık kodlama, ileri seviye problem çözme ve mimari planlama için öne çıkarken, Sonnet 4 içerik üretimi, büyük ölçekli veri işleme ve rutin geliştirme süreçlerinde kullanılabilecek.

Şirketler arası hiyerarşi açısından işlerin nereye gideceğini tahmin etmek güç olsa da kullanıcılar artık farklı yapay zekâ modelleri arasında seçim yaparak ihtiyaçlarına en uygun desteği Copilot üzerinden alabilecek.

OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekâ Nedeniyle Risk Altında Olan Meslekleri Açıkladı (Bugün de İşsiz Kaldık...) OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekâ Nedeniyle Risk Altında Olan Meslekleri Açıkladı (Bugün de İşsiz Kaldık...)
Google Play Daha da Kişiselleştirilmiş Hâle Geliyor: İşte Yeni Gelen Yapay Zekâ Destekli Özellikler Google Play Daha da Kişiselleştirilmiş Hâle Geliyor: İşte Yeni Gelen Yapay Zekâ Destekli Özellikler
Microsoft

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Samsung'un İki Orta Segment Modeli Daha One UI 8 Güncellemesine Kavuşuyor

Samsung'un İki Orta Segment Modeli Daha One UI 8 Güncellemesine Kavuşuyor

Suzuki Logosunu Değiştirdi: İşte Yeni Logo!

Suzuki Logosunu Değiştirdi: İşte Yeni Logo!

Apple Açıkladı: "iPhone 17 Serisinin Üzerindeki Çiziklerin Sebebi..."

Apple Açıkladı: "iPhone 17 Serisinin Üzerindeki Çiziklerin Sebebi..."

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Herkesi Kıskandıracak Yeni Ekran Özelliği Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Herkesi Kıskandıracak Yeni Ekran Özelliği Ortaya Çıktı

Google'ın bilgisayar için Android işletim sistemi hakkında yeni açıklama

Google'ın bilgisayar için Android işletim sistemi hakkında yeni açıklama

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim