Microsoft, Xbox 360'ın uygulama mağazasını bugün kapatıyor. Bundan yıllar önce hayatımıza giren platform, bugün itibarıyla hizmet vermeyi durduracak.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, geçtiğimiz yıl bir açıklama yapmış ve Xbox 360 mağazasının kapatılacağını açıklamıştı. Böylelikle 19 yıl önce hayatımıza giren uygulama mağazası için yolun sonu görünmüştü. Ve bugün, Xbox 360 mağazası için son gün.

Microsoft, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada Xbox 360 mağazasının 29 Temmuz 2024 tarihinde kapanacağını açıklamıştı. Yaptığımız kontrollerde, mağazanın henüz açık olduğunu görüyoruz. Ancak Microsoft, mağazanın fişini her an çekebilir.

Daha önce satın aldığınız oyunları etkilemeyecek

Xbox 360 mağazasının kapanması, hâlihazırda satın aldığınız oyunlar için herhangi bir anlam ifade etmeyecek. Yani geçmişte satın aldığınız oyunlara, ilerleyen dönemlerde de ulaşmaya devam edebileceksiniz. Ancak Xbox 360 mağazası üzerinden yeni oyunlar satın almak, bugünden sonra mümkün olmayacak.

Bu arada; Xbox 360 sahiplerinin bundan sonra neler yapacağını da hemen açıklayalım. Evet, artık oldukça eskimiş olan konsol için oyunların dijital versiyonlarına erişemeyeceksiniz. Ancak piyasada hâlâ fiziksel kopyaların satışı devam ediyor. Bu kopyaları satın alarak Xbox 360 kütüphanenizi genişletmeye devam edebilirsiniz.