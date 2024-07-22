Microsoft'un Xbox Game Pass sistemine yeni abonelik paketleri getireceği iddia edildi. Buna göre yakında sadece bulut erişimi sunan bir paket veya reklamlı bir paket görebiliriz.

Microsoft’un aylık belli ücretler karşılğında yüzlerce oyuna erişim sağlayan Xbox Game Pass hizmeti, özellikle oyun fiyatlarının iyice arttığı şu günlerde oyuncular tarafından sıkça tercih ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde Game Pass fiyatlarına zam geldiğini görmüştük. Ayrıca konsol için olan abonelik kaldırılmış, onun yerine ilk günden oyunlara erişme imkânı tanımayan “Standart” isimli abonelik getirilmişti.

Bugün ise Game Pass’in geleceğiyle ilgili önemli iddialar ortaya atıldı. Windows Central’dan Editör Jez Corden’ın kaynaklarına göre Microsoft, Game Pass’e daha fazla abonelik seçeneği getirecek.

Reklamlı abonelik de dahil yeni katmanlar getirilebilir

İddiada Microsoft, Game Pass’in abonelik paketlerinin sayısını artırmayı düşündüğü belirtildi. Buna göre şirket, ileride reklamlı paket ve sadece bulut erişimi sağlayan abonelik sistemlerini oyunseverlere sunmaya başlayabilir. Ayrıca aile planının geri döndüğünü de görebiliriz.

İlk olarak sadece bulut erişimi sunacak abonelik sistemine bakalım. Tahmin yürütecek olursak bu tarz bir paket muhtemelen Xbox konsolu almak istemeyenlere yönelik bir paket olabilecek. Türkiye’de Xbox’ın bulut hizmeti yok. Böyle bir abonelik çıkarsa ülkemize gelir mi bilemeyiz.

Reklamlı aboneliğe geçecek olursak bu tarz bir paket muhtemelen diğerlerinden daha ucuz olacak ve çok para ödemek istemeyenlere yönelik olacak. Netflix gibi platformlar reklamlı abonelikleri belli yerlerde deneyip başarılı olmuştu. Oyun tarafında böyle bir paketin nasıl karşılanacağı merak konusu. Windows Central, reklamlı paketin şirket içinde tartışıldığını söylese de şu an için gerçek olmaktan çok uzak olduğunu eklemiş. Yani şimdilik reklamlı abonelik çıkarma gibi bir plan yok ancak gelecekte bir ihtimal olabilir.

Son olarak aile ve arkadaşlar odaklı abonelikler görebileceğimiz söyleniyor. Şirket, 2022’de bu tarz paketleri belli ülkelerde test etmişti. Aylık belli bir fiyat karşılğında 5 kişiye kadar erişim sağlanıyordu. Bu tarz bir paketin kullanıcılar tarafından sevileceğini tahmin etmek yanlış olmaz.

Microsoft’tan bu haberlere ilişkin resmî bir açıklama gelmedi. Yani şimdilik iddiadan öteye gidemiyorlar. Gerçek çıkıp çıkmayacaklarını zaman gösterecek.

Xbox Game Pass'e yakın zamanda gelen zam ve yeni abonelik hakkında detaylar için: