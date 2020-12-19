Xbox 360'ta Halo Çevrimiçi Servisleri 2021'de Sona Erecek

Microsoft için bir çağ kapanıyor. Firmanın ikonik oyunu Halo için çevrimiçi servisler, 2021 yılının Aralık ayında sonlandırılacak.

Bütün üreticiler kendi konsolları ve platformları için yeni, özel oyunlar geliştirmek istiyor. Microsoft'un elindeki en önemli yapımlar arasında ise başı tabii ki Halo serisi çekiyor. Seri için dikkat çekici bir duyuru yapıldı.

343 Industries tarafından yapılan açıklamaya göre, Microsoft'un Halo için çevrimiçi servis desteği Aralık 2021'de sona erecek. Böylece Xbox 360'da Halo oyuncuları ancak tek oyuncu modunda oynama şansı bulabilecek.

Bir konsoldan diğerine geçiş

Aslında firmanın böyle bir karar alması çok da şaşırtıcı olmadı. Bir süredir Halo serisini Xbox 360 mağazasından almak mümkün değildi, yalnızca oyunun genişleme paketleri ve indirilebilir içerikleri mağazada yer alıyordu. 18 Aralık 2021'e kadar da oyun için çevrimiçi hizmetler sonlandırılacak.

Bu değişimden etkilenecek olan oyunlar arasında Halo 3, Halo Reach, Halo 4 ve Halo: Combat Evolved Anniversary de yer alacak. Çevrimiçi hizmet desteğinin kalkmasıyla birlikte oyunlarda eşleşme, dosya paylaşımı, meydan okumalar kaybolacak. Çevrimiçi takımlarla birlikte arkadaş listesi ve LAN bağlantısı gibi özellikler kalacak.

Böylelikle Halo serisi Xbox 360'ta neredeyse tamamen yerel bir hal alacak. Bir oda dolusu TV ve konsolunuz yoksa oyunu arkadaşlarınızla bir arada oynamanız neredeyse imkansız hale gelecek.

Microsoft yeni nesil konsola geçiyor

Xbox 360'taki bu desteğin kalkmasının sebebi ise oldukça basit. 343 artık kaynaklarını yeni konsollara ayırmak istiyor. Xbox 360 oyuncularının Halo oyuncuları arasındaki yeri ise her geçen gün daha da azalıyor. Öyle ki artık bu destek maddi olarak anlamsız hale geliyor.

Master Chief'in maceralarına ilk çıkan oyunlarla katıldıysanız, Halo: The Master Chief Collection'a geçmek isteyebilirsiniz. Ayrıca 2021 yılında Halo Infinite de piyasaya çıkmış olacak. Böylece eksiksiz bir Halo deneyimi yaşayabilirsiniz.