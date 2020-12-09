Halo Infinite'in Çok Oyunculu Modu Ücretsiz Olacak

Halo Infinite için yapılan yeni duyuruda oyunun 2021 Sonbaharda çıkış yapacağı aktarılırken, çok oyunculu modun ücretsiz oynanabilir olacağı açıklandı. Ayrıca geliştirici, oyunun yenilenen grafiklerinden ekran görüntüleri de paylaştı.

Microsoft’a bağlı oyun stüdyolarından 343 Industries, ilk etapta Xbox Series X’in lansman oyunlarından biri olması planlanan fakat zamanında yetiştirilemeyen Halo Infinite'in çıkış zamanını açıkladı. Geçtiğimiz ağustos ayında çıkışının gelecek yılı bulucağını öğrendiğimiz Halo Infinite, 2021 Sonbaharda oyunseverler ile buluşacak.

Tesadüftür ki; Halo serisi 15 Kasım 2021’de 20. yıldönümünü kutlayacak. Şirketin oyunun çıkışı için bu tarihi seçip seçmeyeceği ise şu an için bilinmiyor. Bununla birlikte 343 Industries’in oyunun çok oyunculu modunun ücretsiz oynanabilir olacağını açıkladığını ve Halo Infinite’in çok oyunculu modundan ekran görüntüleri paylaştığını da belirtelim.

Halo Infinite'in grafikleri baştan sona yeniden ele alınıyor

Halo Infinite, geçtiğimiz yazın başlarında Xbox Games Showcase’de 9 dakikalık bir oynanış videosuyla karşımıza çıkmıştı. Ancak Halo hayranları, yeni nesil konsollar için geliştirilen Halo Infinite’i grafiksel açıdan epey yetersiz bulmuştu. Bu nedenledir ki 343 Industries, oyunun 2021 Sonbaharda oyuncularla buluşacağını açıklarken; grafiksel geliştirmeler hakkında da bazı açıklamalarda bulundu.

343 Industries’e göre stüdyonun grafik ve sanat ekibi, temmuz ayında paylaşılan söz konusu oynanış videosundaki grafiklerin yetersiz olduğunun zaten farkındaydı ancak oyunseverlere yeni Halo oyunun nasıl bir oynanışa sahip olacağını göstermek için böyle bir video ortaya çıkardılar.

Stüdyo, geliştiricilerin o günden bu yana ışıklandırmadan oyun içi sise, zırhlardaki aşınmalardan dokulara kadar oyundaki görsel tüm öğelerin istenilen kalitede olup olmadığını tek tek ele alarak oynanış videosundan çok da iyi bir Halo karşımıza çıkarmak için çalıştıklarını ifade ediyor.

Halo Infinite'in çok oyunculu modundan ekran görüntüleri

Temmuz ayında paylaşılan 9 dakikalık Halo Infinite oynanış videosu