Game Pass aboneleri, Age of Wonders 4 dahil toplam 4 oyunu 6 Nisan'a kadar ücretsiz olarak oynayabilecek.

Xbox'ta bu hafta sonu boyunca ücretsiz oynanabilir olacak oyunlar açıklandı. Game Pass aboneleri, toplam değeri 1182 TL'yi bulan 4 oyunu deneme imkânı yakalayacak.

Xbox Free Play Days yine geldi çattı. Her Perşembe olduğu gibi bu hafta sonu da Game Pass üyelerine özel dört oyun ücretsiz olarak oynanabiliyor. 6 Nisan Pazar gününe kadar sürecek bu fırsatta her zevke uygun bir oyun var. Listenin başında strateji tutkunlarının favorisi Age of Wonders 4 yer alıyor, ama onunla birlikte üç güzel oyun daha sizleri bekliyor.

Xbox’ta bu hafta ücretsiz oynayabileceğiniz oyunlar

6 Nisan’a kadar Game Pass aboneleri aşağıdaki oyunları ücretsiz oynayabilir:

Age of Wonders 4

Catan - Konsol Sürümü

Dead by Daylight

Everspace 2

Ücretsiz oyunları nasıl oynayabilirsiniz?

Game Pass Ultimate, Standard ya da Core üyeliğiniz varsa, Microsoft Store’a giriş yaparak oyunların sayfalarına tek tek göz atabilir ve "yükle" butonuna tıklayarak oynamaya başlayabilirsiniz. Konsol üzerinden indirmek isterseniz, Xbox Store’da “Abonelikler” bölümüne gidip “Ücretsiz Oyun Günleri” kısmına ulaşmanız yeterli. Herkese açık olan oyunlar içinse yine Microsoft Store üzerinden ilgili oyunun sayfasına girip “Ücretsiz Deneme” seçeneğine tıklamanız yeterli olacak.