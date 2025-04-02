Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar duyuruldu. Farklı türlerde birçok oyunu kütüphanesine ekleyecek.

Microsoft, nisan ayında Game Pass’e eklenecek yeni oyunları duyurdu. Bu ay listede hem klasikleşmiş yapımlar hem de çıkış gününde oynanabilecek yepyeni oyunlar var. Her türden oyuncuya hitap eden bu liste, oyun takvimlerini yeniden şekillendirecek.

Nisan 2025’te Xbox Game Pass abonelerini yine dopdolu bir oyun listesi bekliyor. Game Pass’e bu ay hem PC’de hem de konsolda oynayabileceğiniz pek çok farklı türde oyun geliyor. Aksiyon, korku, strateji, macera... Kısacası her oyuncuya uygun seçenekler mevcut.

Nisan ayında Game Pass’e gelen yeni oyunlar

Borderlands 3 Ultimate Edition: 3 Nisan

All You Need is Help: 3 Nisan

Still Wakes the Deep: 3 Nisan

Wargroove 2: 3 Nisan

Diablo III: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition: 8 Nisan

South of Midnight: 8 Nisan

Commandos: Origins: 9 Nisan

Blue Prince: 10 Nisan

Hunt: Showdown 1896: 15 Nisan

Öte yandan Call of Duty: Modern Warfare 2, The Patrick Star Game ve Crash Bandicoot 4 gibi bazı oyunların da Game Pass’e eklenebileceği konuşuluyor. Ancak bu konuda Microsoft’tan henüz resmi bir açıklama gelmedi.