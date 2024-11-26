Xbox Avatar Editor uygulaması kapatılacak. Kullanıcılar, avatarlarla ilgili düzenlemelere devam edebilecek ve yapılan ödemeler ise iade edilecek.

Microsoft, 2018 yılında tanıttığı Xbox Avatar Editor uygulamasını Ocak 2025'te sonlandıracağını duyurdu. Şirket düşük etkileşim nedeniyle bu kararı aldı. Ancak Xbox 360 dönemi Avatarları kullanılmaya devam edilecek.

Microsoft'un Xbox Avatar Editor uygulaması, oyunculara daha detaylı ve çeşitli avatarlar oluşturma imkânı sunuyordu. Ancak 9 Ocak 2025 itibarıyla bu özellik kapanacak ve kullanıcılar avatarlarıyla yaptıkları değişikliklere erişemeyecek.

Yeni düzenlemeler ve geri ödeme

Şirket bu tarihten sonra avatarlar için satın alınan öğelerin ücretini geri ödeyecek. Xbox One dönemi avatarlarını kullanmaya devam etmek isteyen oyuncular, eski Xbox 360 Avatarları uygulaması üzerinden avatarlarını düzenlemeye devam edebilecekler.

Ayrıca kullanıcılar eski avatarlarını profil resmi olarak ayarlamaya devam edebilecek. Ancak yeni avatar düzenlemeleri için Xbox Orijinal Avatarları uygulamasına geçiş yapmaları gerekecek.