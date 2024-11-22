ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, bulut oyun platformu Xbox Cloud Gaming için bomba bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Game Pass Ultimate abonelerinin, 50 oyuna daha bulut üzerinden ulaşabilecekleri belirtildi. Böylelikle oyuncular, diledikleri yerden oyun oynama imkânı yakalamış olacaklar.
Microsoft'un yaptığı açıklamada en dikkat çeken husus, Xbox Cloud Gaming'de oynanabilecek yeni oyunların ta kendisi. Şirket, Baldur’s Gate 3, Assassin’s Creed Mirage ve Cyberpunk 2077 gibi ve son dönemlerin en popüler oyunlarını listeye eklemiş durumda. Böylelikle bu oyunlar, Xbox uygulamasına erişilebilen herhangi bir cihaz üzerinden oynanabilir olacak.
İşte Game Pass Ultimate abonelerinin Xbox Cloud Gaming'de ulaşabilecekleri yeni oyunlar:
- Animal Well
- Assassin’s Creed Mirage
- Avatar: Frontiers of Pandora
- Balatro
- Baldur’s Gate 3
- Banishers: Ghosts of New Eden
- Call of Duty: Modern Warfare II (2022)
- The Casting of Frank Stone
- Cyberpunk 2077
- Dragon Quest III HD-2D Remake
- Dredge
- Dying Light 2 Stay Human
- Farming Simulator 25
- Fear the Spotlight
- Final Fantasy XIV Online
- Final Fantasy
- Final Fantasy II
- Final Fantasy III
- Final Fantasy IV
- Final Fantasy V
- Final Fantasy VI
- Hades
- Harry Potter: Quidditch Champions
- High On Life
- Hitman World of Assassination
- Hogwarts Legacy
- House Flipper 2
- Kena: Bridge of Spirits
- Lego Harry Potter Collection
- Life is Strange: Double Exposure
- Metro Exodus
- Mortal Kombat 1
- NBA 2K25
- PGA Tour 2K23
- Phasmophobia
- Prince of Persia: The Lost Crown
- Rust Console Edition
- 7 Days to Die
- Star Wars Outlaws
- Stray
- The Crew Motorfest
- The Outlast Trials
- The Plucky Squire
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Tom Clancy’s The Division 2
- TopSpin 2K25
- Undertale
- Visions of Mana
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
- WWE 2K24
Ancak şunu hemen açıklayalım; henüz beta aşamada olan Xbox Cloud Gaming, ne yazık ki Türkiye'de hizmet vermiyor. Yani yapılan değişiklik, ülkemizdeki oyuncuları etkilemeyecek.