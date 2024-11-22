Microsoft, Xbox Cloud Gaming platformunu Game Pass Ultimate için genişletti. Oyunseverler, 50 oyuna daha bulut platformu üzerinden ulaşabilecekler.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, bulut oyun platformu Xbox Cloud Gaming için bomba bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Game Pass Ultimate abonelerinin, 50 oyuna daha bulut üzerinden ulaşabilecekleri belirtildi. Böylelikle oyuncular, diledikleri yerden oyun oynama imkânı yakalamış olacaklar.

Microsoft'un yaptığı açıklamada en dikkat çeken husus, Xbox Cloud Gaming'de oynanabilecek yeni oyunların ta kendisi. Şirket, Baldur’s Gate 3, Assassin’s Creed Mirage ve Cyberpunk 2077 gibi ve son dönemlerin en popüler oyunlarını listeye eklemiş durumda. Böylelikle bu oyunlar, Xbox uygulamasına erişilebilen herhangi bir cihaz üzerinden oynanabilir olacak.

İşte Game Pass Ultimate abonelerinin Xbox Cloud Gaming'de ulaşabilecekleri yeni oyunlar:

Animal Well

Assassin’s Creed Mirage

Avatar: Frontiers of Pandora

Balatro

Baldur’s Gate 3

Banishers: Ghosts of New Eden

Call of Duty: Modern Warfare II (2022)

The Casting of Frank Stone

Cyberpunk 2077

Dragon Quest III HD-2D Remake

Dredge

Dying Light 2 Stay Human

Farming Simulator 25

Fear the Spotlight

Final Fantasy XIV Online

Final Fantasy

Final Fantasy II

Final Fantasy III

Final Fantasy IV

Final Fantasy V

Final Fantasy VI

Hades

Harry Potter: Quidditch Champions

High On Life

Hitman World of Assassination

Hogwarts Legacy

House Flipper 2

Kena: Bridge of Spirits

Lego Harry Potter Collection

Life is Strange: Double Exposure

Metro Exodus

Mortal Kombat 1

NBA 2K25

PGA Tour 2K23

Phasmophobia

Prince of Persia: The Lost Crown

Rust Console Edition

7 Days to Die

Star Wars Outlaws

Stray

The Crew Motorfest

The Outlast Trials

The Plucky Squire

The Witcher 3: Wild Hunt

Tom Clancy’s The Division 2

TopSpin 2K25

Undertale

Visions of Mana

Warhammer 40,000: Space Marine 2

WWE 2K24

Ancak şunu hemen açıklayalım; henüz beta aşamada olan Xbox Cloud Gaming, ne yazık ki Türkiye'de hizmet vermiyor. Yani yapılan değişiklik, ülkemizdeki oyuncuları etkilemeyecek.