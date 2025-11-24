Xbox'ta Black Friday İndirimleri Başladı: Yüzlerce Oyunda %90'a Varan Dev İndirimler Var!

Xbox, tıpkı oyun sektöründeki diğer markalar gibi kendi mağazasında Black Friday indirimlerini başlattı. İşte indirimlerde en dikkat çeken oyunlar!

Her oyun platformu gibi Xbox da düzenli olarak indirim kampanyaları düzenliyor. Bugün ise aralarında büyük oyunların da yer aldığı yepyeni bir indirim kampanyası başlamış durumda. Black Friday indirimleri kapsamında yüzlerce oyunda %90'lara varan indirimler sunuluyor.

Xbox'ta başlayan mevcut indirimler 3 Aralık tarihine kadar devam edecek. Birçok büyük oyun indirime girdiği için aralarında almayı düşündüğünüz oyunlar varsa mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz.

Xbox Black Friday indirimlerinde fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Call of Duty: Black Ops 6 2.799,99 TL 1.399,99 TL (-%50) Ready or Not 999 TL 799,20 TL (-%20) Forza Horizon 5 999 TL 499,50 TL (-%50) Grand Theft Auto V Enhanced 1.049 TL 524,50 TL (-%50) Fallout 76 350 TL 87,50 TL (-%75) NINJA GAIDEN 4 2.999 TL 2.399,20 TL (-%20) Hogwarts Legacy 2.599 TL 389,85 TL (-%85) DOOM: The Dark Ages 2.350 TL 1.175 TL (-%50) The Outer Worlds 2 2.999 TL 2.399,20 TL (-%20) FINAL FANTASY XVI COMPLETE EDITION 2.799 TL 1.399,50 TL (-%50) Marvel's Guardians of the Galaxy 1.249 TL 187,35 TL (-%85) RoboCop: Rogue City - Unfinished Business 1.049 TL 681,85 TL (-%35) Avowed 2.499 TL 1.674,33 TL (-%33) Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 1.799,99 TL 1.079,99 TL (-%40) Mortal Kombat 11 349 TL 34,90 TL (-%90) Minecraft Dungeons Ultimate Edition 669 TL 234,15 TL (-%65) Aliens: Fireteam Elite 259 TL 64,75 TL (-%75) Stray 550 TL 330 TL (-%40) JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R 749 TL 149,80 TL (-%80) Age of Wonders 4 141,25 TL 84,75 TL (-%40)

Xbox'ta indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca yukarıda indirime girmiş oyunların hem PC hem de konsol için geçerli olduğunu hatırlatalım.