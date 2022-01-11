XBOX CEO’su: Toksik Oyuncular Bütün Platformlarda Banlanmalı

XBOX CEO’su Phil Spencer, oyun dünyasının en büyük problemlerinden birine değinerek mantıklı sayılabilecek bir isteğini belirtti. Spencer’ın isteğine göre toksiklikden dolayı bir platformdan banlanan oyuncu diğer platformlardan da banlanmalı.

Oyunlarda karşısındakine nefret söyleminde bulunmak, küfür etmek, aşağılamak ve benzeri aktiviteleri yapan insanlara ‘toksik oyuncu’ diyoruz. Çevrimiçi oyunlardaki bu toksik oyuncular, gerek davranışları gerekse söyledikleri ile biz normal insanlar için oyun oynamayı bir eziyet haline getirebiliyor.

Tabii ki toksiklik sadece oyun oynayanların yaşadığı bir problem değil ve hayatın her yerinde var ancak günümüz çocukları ve gençleri, teknolojinin ve oyunların içine doğdular. Oyunlarla büyüyen bu gençlerin dünyaya en çok bakma araçları da yine bu oyunlar. Bu oyunlarda maruz kaldıkları toksiklik ya onları da toksik birer oyuncuya ya da toksik oyuncuların mağduru konumuna düşürüyor.

XBOX CEO’su bu yüzden ‘Toksik oyuncular bir yerden ban yediğinde diğer bütün platformlardan da ban yemeli’ diyor

The New York Times gazetesine konuşan XBOX CEO’su Phil Spencer, toksik oyuncuların artışına ve neler yapılabileceğine dair açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada Spencer, kötü davranışlar sergileyen ve ban yiyen oyuncuların birçok platformda da ban yemesini istediğini belirtti. Söyledikleri tam olarak şöyle:

“Yapabilmemizi isteyeceğim şeylerden biri, ki bu bizim endüstrimizde çok zor, herhangi bir platformumuzdan banlanan bir oyuncunun diğer tüm platformlarda da banlanması. Onları diğer platformlarda da banlamamız için bir yol var mı?”

Sizce bir oyuncu bir platformda banlanınca diğer tüm platformlarda da banlanırsa oyunlardaki toksik oyuncu sayısı düşer mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.