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Diskli Oyun Devri Sona Eriyor: Xbox’a Diskten Dijitale Dönüştürme Özelliği Geliyor, Yeni Xbox Konsolu Disksiz Olacak!

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Yeni bir iddiaya göre Xbox, oyunları diskten dijitale dönüştürme özelliği üzerinde çalışıyor. Ayrıca yeni nesil Xbox konsolunun disksiz olabileceği de iddia ediliyor.

Diskli Oyun Devri Sona Eriyor: Xbox’a Diskten Dijitale Dönüştürme Özelliği Geliyor, Yeni Xbox Konsolu Disksiz Olacak!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dün Sony tarafından yapılan bir açıklama, artık diskli oyun devrinin yavaş yavaş sona ereceğini göstermişti. Öyle ki teknoloji devi, 2028 itibarıyla PlayStation oyunlarının artık diskli olarak çıkmayacağını ve sadece dijital olarak geleceğini açıklamıştı.

Oyun dünyasına bomba gibi düşen bu haberin ardından Xbox tarafıyla ilgili de iddialar gelmeye başladı. The Verge’den Tom Warren’ın aktardığına göre Xbox, kullanıcıların tüm fiziksel diskli oyunlarını dijitale aktarmasını sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

İçerikten Görseller

Diskli Oyun Devri Sona Eriyor: Xbox’a Diskten Dijitale Dönüştürme Özelliği Geliyor, Yeni Xbox Konsolu Disksiz Olacak!
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Diskli oyunları dijital oyunlara dönüştürebileceksiniz

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“Disc2Digital” ismi verilen özellik, ilk olarak mayıs ayında Xbox’ın PC uygulamasındaki kodlarda keşfedilmiş. Warren’ın kaynaklarına göre Xbox Series X/S ve Xbox One için sunulan diskli oyunlarda çalışan bir özellik olacak. Xbox 360 ve orijinal Xbox oyunlarında ise görmeyeceğiz.

İddiaya göre oyuncular uyumlu diski takacak, oyunu kuracak ve çalıştıracak. Konsolda bir Microsoft hesabı gerekecek ve sonrasında oyun için bir “dijitale dönüştürme” hakkı tanımlanacak. Bunun ardından da oyunu dijitale aktarıp disk gereksinimi ortadan kalkabilecek. Hatta çoklu diskli oyunları bile destekleyeceği bildirilmiş.

Yeni Xbox disksiz gelebilir

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Warren tarafından ortaya atılan bir diğer iddia ise Xbox’ın yeni konsolu hakkında. Project Helix olarak isimlendirilen bu konsolun disksiz, sadece dijital odaklı bir cihaz olarak piyasaya sürüleceği belirtilmiş. Ancak Microsoft’un henüz bu kararı kesinleştirmediğinin de altı çizilmiş. Tüm bu haberler, yakında oyun sektöründe diskli oyun devrinin tamamen kapanabileceğinin sinyallerini veriyor.

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