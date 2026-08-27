Xbox, "diskten dijitale" ismini verdiği fiziksel oyunları dijitalleştirmenizi sağlayan özellik duyurdu. Kutulu oyunlarda bir kez diski taktıktan sonra bir daha takmanıza gerek kalmadan oyunları oynayabileceksiniz.

Diskli oyun dönemi yavaş yavaş sona ererken Microsoft’tan Xbox tarafı için diskli oyunseverleri yakından ilgiliendiren çok güzel bir duyuru geldi. Firma, “diskten dijitale” ismini verdiği özelliğini resmi olarak duyurdu. Bu özellik, bizim de sizlerle paylaştığımız gibi geçen ay aslında sızdırılmıştı. Şimdi ise resmîleşti.

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Basitçe anlatacak olursak yeni sistem, isminden de anlaşılabileceği üzere oyuncuların kutulu oyunlarını dijitalleştirmeye yarayan bir özellik olarak geliyor ve bu yüzden devrim niteliğinde olarak nitelendiriliyor.

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Bir kere diski taktıktan sonra bir daha takmanıza gerek kalmadan o oyunu istediğiniz zaman oynayabileceksiniz

Diskten dijitale özelliği, Microsoft’un oyun koruma vizyonunun ve gelecek nesil Xbox konsollarına hazırlık sürecinin kritik bir parçası. Şirketin açıklamasına göre Xbox One ve Xbox Series X disk tabanlı oyunlarının büyük bir kısmı bu yeni özelliği destekleyecek.

Özellik sayesinde kullanıcı Xbox konsollarına desteklenen bir diskli oyunu takıp başlatacak. Bunu yaptıklarında dijital bir kullanım hakkı elde edecekler. Böylece o fiziksel oyun dijitalleşmiş olacak ve artık diski takmanıza gerek kalmadan oyunu oynama imkânına sahip olacaksınız. Tüm kutulu oyunların ilk günden bu sisteme dahil olmayacağını da belirtmek gerek. Daha önce çıkan bilgilerde özellikte kontrolün yayıncı firmalarda olacağı görülmüştü.

Sistemde dikkat çeken bir diğer detay ise tanımlanan dijital kullanım hakkının doğrudan ilgili fiziksel diske bağlı kalmaya devam etmesi. Yani bir oyunu dijitalleştirdiğinizde disk işlevini yitirmiyor; aksine lisans takılan diskle hareket ediyor. Fiziksel oyunu bir arkadaşınızla takas ettiğinizde ya da farklı bir Xbox profili üzerinden oturum açarak oyunu çalıştırmayı denediğinizde, dijital kullanım hakkı otomatik olarak yeni hesaba ve kullanıcıya devrediliyor.

Diskten dijitale özelliği, 31 Ağustos tarihinde Xbox Insider kullanıcıları ile test edilmeye başlayacak. Testlerin ardından önümüzdeki aylarda Xbox One ve Xbox Series X konsolları için genel kullanıma sunulması planlanıyor.