Microsoft’un aylık belli ücretler karşılığında yüzlerce oyuna erişme imkânı tanıyan Xbox Game Pass abonelik sistemine düzenli olarak yeni oyunlar geliyordu. Şimdi ise bu ayın kalanında gelecek oyunlar açıklandı.
Yapılan duyuruya göre martın ikinci yarısında toplam değeri 5300 TL'den fazla 6 oyunun aboneliğe eklendiğini göreceğiz. Ay sonunda ise 10 oyun kütüphaneden kaldırılacak. Aşağıdan bu oyunlara göz atabilirsiniz.
Xbox Game Pass'e mart kalanında gelecek oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|Ekleneceği tarih
|33 Immortals (PC ve Konsol)
|56,75 TL
|18 Mart
|Octopath Traveler II (Konsol)
|1.499 TL
|19 Mart
|Train Sim World 5 (Konsol)
|1.450 TL
|19 Mart
|Mythwrecked: Ambrosia Island (PC ve Konsol)
|71,25 TL
|20 Mart
|Blizzard Arcade Collection (PC ve Konsol)
|199,99 TL
|25 Mart
|Atomfall (PC ve Konsol)
|2.050 TL
|27 Mart
31 Mart'ta Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar
- MLB The Show 24 (PC ve Konsol)
- Lil Gator Game (PC ve Konsol)
- Hot Wheels Unleashed 2 (PC ve Konsol)
- Open Roads (PC ve Konsol)
- Yakuza 0 (PC ve Konsol)
- Yakuza Kiwami (PC ve Konsol)
- Yakuza Kiwami 2 (PC ve Konsol)
- Yakuza Like a Dragon (PC ve Konsol)
- The Lamplighter’s League (PC ve Konsol)
- Monster Hunter Rise (PC ve Konsol)