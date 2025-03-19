Xbox Game Pass'e martın kalanında eklenecek oyunlar açıklandı. Toplam değeri 5300 TL'den fazla 6 oyun, oyunseverlerin beğenisine sunulacak.

Microsoft’un aylık belli ücretler karşılığında yüzlerce oyuna erişme imkânı tanıyan Xbox Game Pass abonelik sistemine düzenli olarak yeni oyunlar geliyordu. Şimdi ise bu ayın kalanında gelecek oyunlar açıklandı.

Yapılan duyuruya göre martın ikinci yarısında toplam değeri 5300 TL'den fazla 6 oyunun aboneliğe eklendiğini göreceğiz. Ay sonunda ise 10 oyun kütüphaneden kaldırılacak. Aşağıdan bu oyunlara göz atabilirsiniz.

Xbox Game Pass'e mart kalanında gelecek oyunlar

Oyun Normal fiyatı Ekleneceği tarih 33 Immortals (PC ve Konsol) 56,75 TL 18 Mart Octopath Traveler II (Konsol) 1.499 TL 19 Mart Train Sim World 5 (Konsol) 1.450 TL 19 Mart Mythwrecked: Ambrosia Island (PC ve Konsol) 71,25 TL 20 Mart Blizzard Arcade Collection (PC ve Konsol) 199,99 TL 25 Mart Atomfall (PC ve Konsol) 2.050 TL 27 Mart

31 Mart'ta Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar