Xbox Series X Oyunlarının Oynanışlarının Gösterileceği Tarih

Yeni nesil oyun konsolunu tanıtmaya hazırlanan Microsoft, platformda yer alacak oyunların ilk oynanışlarını göstereceği tarihi açıkladı. Buna göre 7 Mayıs Perşembe günü Xbox Series X’in performansını yakından göreceğiz.

Uzun süredir yeni nesil Xbox Series X oyun konsolu hakkında söylenen onca şeyin doğru olup olmadığı en sonunda önümüzdeki hafta belli olacak. Xbox, yaklaşık 1 saat önce resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı tweet’te yeni nesil oyun konsolunun performansını göreceğimiz tarihi verdi.

Xbox tarafından yapılan paylaşımda şirket, "Xbox Series X için olan oyunları görmek mi istiyorsunuz? Size Xbox Series X oyunlarını göstermek istiyoruz" şeklinde bir açıklamaya yer verdi ve Xbox Series X’te oynanacak ilk oyunların oynanışlarını göstereceği tarihi paylaştı. Şirket, 7 Mayıs Perşembe günü TSİ 18.00’da Xbox Series X oyunlarının oynanışlarıyla Inside Xbox etkinliğinde karşımıza çıkacak.

Assassin’s Creed: Valhalla da etkinlikte yer alacak:

Peki Xbox’ın yeni nesil oyun konsolu Series X’in merak edilen o güçlü performansını göreceğimiz etkinlikte hangi oyunlar yer alacak? Bu sorunun cevabını henüz bir liste hâlinde veremiyor olsak da en azından oynanışını göreceğimiz bir oyun belli. Üstelik o oyun daha bugün tanıtıldı. Evet, Assassin’s Creed: Valhalla’dan bahsediyoruz.

Bu bilgi, Xbox Series X’in paylaştığı tweet’e yanıt veren Ubisoft Nordic resmi hesabından geldi. Ubisoft Nordic, Xbox’ın tweet’ine "Assassin’s Creed Valhalla’nın ilk oynanış fragmanını Inside Xbox’taki ‘First Look Xbox Series X Gameplay’de göstermekten sevinç duyacağız" şeklinde cevap verdi.

Bugün bizi heyecanlandıran Assassin’s Creed Valhalla’ya eşlik edecek oyunlar hakkındaysa henüz çok az bilgiye sahibiz. O bilgi de etkinlikte yer alacak oyunların büyük çoğunluğunun Microsoft’un Xbox Game Studios oyunlarının yerine üçüncü parti geliştiriciler tarafından geliştirilen oyunlar olacağı.

Microsoft, bugüne kadar Xbox Series X için yalnızca birkaç oyun göstermişti ancak önümüzdeki etkinlik, oyunların Xbox Series X’te gerçekten nasıl gözüktüğüne ve nasıl performans sağladığına ışık tutacak. Microsoft’un yeni nesil oyun konsolunun çıkış tarihiyse 2020’nin yaz ayları olarak tahmin ediliyor.