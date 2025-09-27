Tümü Webekno
Xbox'ta Tokyo Game Show İndirimleri Başladı: %90'a Varan İndirimi Kaçırmayın

Xbox'ta Tokyo Game Show indirimi başladı. Yüzlerce oyunda %90'a varan indirimler sunuluyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Oyun fiyatları yükselmişken oyuncular sürekli indirim kampanyaları peşindeydi. Neyse ki platformlar düzenli olarak bu tarz etkinliklerle karşımıza çıkıyor. Xbox’ta bunlardan biri. Şimdi ise **Tokyo Game Show **kapsamında Xbox’ta büyük bir indirim kampanyası başlatıldı.

Xbox’ın birkaç gün önce başlayan Tokyo Game Show indirimlerinde aralarında büyük oyunlar da dahil yüzlerce oyun %90’lara varan oranda indirime girdi. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.

Xbox Tokyo Game Show kapsamında fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
Monster Hunter Wilds 2.799 TL 1.679,40 TL (%40)
Ghostwire: Tokyo 600 TL 150 TL (%75)
Forza Horizon 5 999 TL 499,50 TL (%50)
Final Fantasy XVI 2.099 TL 1.259,40 TL (%40)
Resident Evil Village Gold Edition 1.749 TL 524,70 TL (%70)
TEKKEN 7 212,50 TL 42,50 TL (%80)
The Evil Within 178,75 TL 44,68 TL
Dragon Ball: Sparking! ZERO 2.799 TL 1.595,43 TL (%43)
Forza Motorsport 1.169 TL 584,50 TL (%50)

Tokyo Game Show indirim kampanyası 29 Eylül gününe kadar devam edecek. Yani kısa bir süre var. Fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

