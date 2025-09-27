Xbox'ta Tokyo Game Show İndirimleri Başladı: %90'a Varan İndirimi Kaçırmayın

Oyun fiyatları yükselmişken oyuncular sürekli indirim kampanyaları peşindeydi. Neyse ki platformlar düzenli olarak bu tarz etkinliklerle karşımıza çıkıyor. Xbox’ta bunlardan biri. Şimdi ise **Tokyo Game Show **kapsamında Xbox’ta büyük bir indirim kampanyası başlatıldı.
Xbox’ın birkaç gün önce başlayan Tokyo Game Show indirimlerinde aralarında büyük oyunlar da dahil yüzlerce oyun %90’lara varan oranda indirime girdi. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.
Xbox Tokyo Game Show kapsamında fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Monster Hunter Wilds
|2.799 TL
|1.679,40 TL (%40)
|Ghostwire: Tokyo
|600 TL
|150 TL (%75)
|Forza Horizon 5
|999 TL
|499,50 TL (%50)
|Final Fantasy XVI
|2.099 TL
|1.259,40 TL (%40)
|Resident Evil Village Gold Edition
|1.749 TL
|524,70 TL (%70)
|TEKKEN 7
|212,50 TL
|42,50 TL (%80)
|The Evil Within
|178,75 TL
|44,68 TL
|Dragon Ball: Sparking! ZERO
|2.799 TL
|1.595,43 TL (%43)
|Forza Motorsport
|1.169 TL
|584,50 TL (%50)
Tokyo Game Show indirim kampanyası 29 Eylül gününe kadar devam edecek. Yani kısa bir süre var. Fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.