Dünden Bugüne Xbox: Tüm Modelleri ve Oyunları

İlk olarak 2001 yılında Microsoft tarafından piyasaya sürülen Xbox, yakında Series X ve bulut oyun sistemiyle yeniden şaha kalkacak. Biz de meraklısı için 2001 yılından bu yana piyasaya sürülen tam 8 adet Xbox modelini ve en popüler oyunlarını listeledik.

Günümüze kadar gelmiş en büyük iki konsol markası olan PlayStation ve Xbox, yıllardır rekabet içindeler. Bu rekabetten en kârlı çıkanlar ise tabii ki biz oyuncularız. İlk olarak Microsoft tarafından 2001 yılında piyasaya sürülen klasik Xbox ile birlikte başlayan macerada elbette zaman zaman ufak tefek sorunlar da yaşanmıştı.

Sonrasında bu sorunları aşmayı başaran firma, bahsettiğimiz gibi PlayStation ile rekabetin dibine vurdu ve gözde bir konsol olma yoluna çıkmayı başardı. Bu içeriğimizde sizler için dünden bugüne bütün piyasaya sürülen Xbox modellerinin özelliklerini ve en çok satan oyunlarını listeledik. Lafı fazla dolandırmadan listemize geçelim.

Tüm Xbox konsol modelleri:

Xbox (2001)

Çıkış tarihi: 15 Kasım 2001

Kod adı: DirectX Box

Nesil: 6.nesil

Durumu: Artık üretilmiyor

Piyasaya çıkış fiyatı: $299 (364 TL, 2001 yılının Dolar kuru ile)

Satılan birim: 24+ milyon (10 Mayıs 2006 tarihi itibariyle)

En çok satan oyunu: Halo (2.800.000 adet)

Microsoft’un konsol endüstrisine ilk adımı olan orijinal Xbox’ın kendine has yeşil ve siyah renkleri gibi karakteristik özellikleri bulunuyordu. O dönemde konsol mecrası PlayStation 2, Gamecube ve Dreamcast ile oyun dünyasının 6. neslinde yarışıyordu. Microsoft’un bu büyük markalar arasında rekabet etme girişimi ise oldukça cesur bir girişim olarak değerlendirilmişti. Kötüleyenler de olmuştu ancak konsolun ilk çıktığı haftada 550.000 birim satmasıyla Microsoft herkesi yanıltmayı başarmıştı.

Konsolun prototipi ilk olarak Dell marka dizüstü bilgisayarların parçalarının bir araya getirilip yeniden tasarlanmasıyla ortaya çıktı. Bu da Xbox’ın, bilgisayarlardaki x86 mimarisini kullanmasına yol açtı. Microsoft mühendisleri cihaza ilk başta ‘DirectX Box’ adını vermişlerdi zira DirectX grafik teknolojisini kullanıyorlardı. İsim daha sonrasında ‘Xbox’ olarak kısaltıldı. Konsol ayrıca dahili Ethernet portu bulunan ilk konsol unvanına da sahipti.

Xbox’ın en çok satan oyunu Halo oldu. Hatta Xbox’ı satın alanların çoğu, konsolu sadece Halo için aldı demek mümkün. Halo’yu Ninja Gaiden, Fable ve Tom Clancy’s Splinter Cell: Chaos Theory gibi o dönemin diğer büyük oyunları takip etti.

Xbox 360 (2005):

Çıkış tarihi: 22 Kasım 2005

Kod adı: Xenon

Nesil: 7.nesil

Durumu: Artık üretilmiyor

Piyasaya çıkış fiyatı: $399 (534 TL, 2005 yılının Dolar kuru ile)

Satılan birim: 84+ milyon (9 Haziran 2014 tarihi itibariyle)

En çok satan oyunu: Call of Duty: Modern Warfare 3 (14.230.000 adet)

Oyun dünyasının 7. nesli 2005 yılında geldi. Sega’nın donanım pazarından çekilmesiyle birlikte tabiri caizse mekanın 3 sahibi kalmıştı: Sony, Nintendo ve Microsoft. Her şirket, oyuncuları çekmek için çeşitli stratejiler kullanarak kendi konsollarını piyasaya sürdüler.

Xbox 360’ın ilk sürümlerinde oldukça fazla donanım hataları ve aşırı ısınmaya sebep olan sorunlar bulunuyordu. ‘Red Ring of Death’ olarak da bilinen 3 adet kırmızı ışığın yandığı hata yıllar boyu Xbox kullanıcılarını bezdirmişti. Bu ilk sürüm cihazlar, Microsoft’u bütün konsolları toplayıp, tamir edip kullanıcılara geri ulaştırmak zorunda bırakmıştı.

Konsolun satmasına en çok yardımcı olan oyunlar Crackdown, Gears of War, Dead Rising ve Mass Effect gibi oyunlardı. Sorunlara rağmen bu oyunlar sayesinde konsola sadık kalan oyuncular, donanım sorunlarının giderilmesinden sonra Call of Duty serisinin tüm oyunlarını bu konsolda deli gibi oynadılar, özellikle de Call of Duty Modern Warfare 2 ve 3’ü.

Ayrıca Microsoft, Xbox 360’ın donanımını, yeniden tasarlanan kablosuz denetleyici ve kulaklık gibi birtakım çevre birimi ve Microsoft’un en büyük yayınladığı en büyük donanımlardan biri olan Kinect ile birkaç kez yeniden tasarladı.

Xbox 360 S (2010)

Çıkış tarihi: 14 Haziran 2010

Nesil: 7.nesil

Durumu: Artık üretilmiyor

Piyasaya çıkış fiyatı: $299 (448 TL, 2010 yılının Dolar kuru ile)

14 Haziran 2010 tarihinde Microsoft, Xbox 360’ın daha ince tasarlanmış bir modeli olan Xbox 360 S’i piyasaya sürdü. Cihazın daha taze, zarif ve parlak bir görünümü vardı. Bu da Xbox 360 markasına yeni bir soluk getiren bir hamle olmuştu. S modeli, normal Xbox 360’tan daha güçlü bir işlemci ve anakarta sahipti, bu sayede donanım hataları en aza indirgeniyordu.

Xbox 360 E (2013)

Çıkış tarihi: 10 Haziran 2013

Nesil: 7.nesil

Durumu: Artık üretilmiyor

Piyasaya çıkış fiyatı: $199 (378 TL, 2013 yılının Dolar kuru ile)

Xbox 360 serisinin son varyantı Xbox 360 E, 10 Haziran 2013 tarihinde piyasaya sürüldü. Bu model, S modelinden biraz daha küçük, hafif ve sessizdi. Konsolun asıl piyasaya sürülme amacı ise yeni nesil için çıkacak olan Xbox One’a çok para harcamak istemeyen oyuncuları çekmekti. Xbox 360 modelleri arasından en çok beğenilen model de bu oldu diyebiliriz.

Xbox One (2013)

Çıkış tarihi: 22 Kasım 2013

Kod adı: Durango

Nesil: 8.nesil

Durumu: Artık üretilmiyor

Piyasaya çıkış fiyatı: $499 (948 TL, 2013 yılının Dolar kuru ile)

Satılan birim: 39,1+ milyon (Mart 2018 tarihi itibariyle)

En çok satan oyunu: Call of Duty: Black Ops 3 (7.240.000 adet)

Hala içinde bulunduğumuz oyun dünyasının 8. nesli ile birlikte piyasaya sürülen Xbox One, 22 Kasım 2013 tarihinde piyasaya sürüldü. Xbox One ile Microsoft, akıllı televizyonlar ile entegre edilmiş uygulamalar ve ses komutlarını da tanıtmış oldu. Tabii bunun içine Kinect de dahildi.

Xbox One, bilgisayarların x86 mimarisini geri getirdi ve donanım olarak içerisinde AMD’nin özel yapım Jaguar işlemci birimi bulunuyordu. Bu işlemci biriminin 1,75 GHz’de çalışan iki adet dört çekirdeği bulunuyordu. Sistem’de yine AMD’nin 4K çözünürlük ve 7.1 ses destekli Radeon HD 7000 grafik işlemci birimi bulunuyor.

Haziran 2015’te Microsoft, çeşitli Xbox 360 oyunlarını ve ekipmanlarını Xbox One’da da kullanabilme imkanı sunacağını duyurdu. 2017 E3 fuarında da Microsoft, Xbox One’ın klasik Xbox oyunlarını da destekleyeceğini duyurdu. Titanfall, Dead Rising 3 ve Forza Motorsport 5 gibi oyunlar, Xbox One’ın satışında büyük etki yarattı. Bugün itibariyle konsol satışlarında Xbox One, 90 milyon adet satan Sony PS4’ün 40 milyon birim ile arkasında yer alıyor.

Xbox One S (2016)

Çıkış tarihi: 2 Ağustos 2016

Nesil: 8.nesil

Durumu: Üretime devam ediliyor

Piyasaya çıkış fiyatı: $299 (899 TL, 2016 yılının Dolar kuru ile)

Xbox One S konsolu, bir önceki konsoldan %40 daha küçük bir boyuta sahip olarak tasarlandı. Beyaz ve estetik bir görünüme sahip olan konsolda güç adaptörü bulunmuyor. Bu konsol, destekleyen televizyonlarda HDR seçeneği sunuyordu. Konsolun grafik işlemci birimi %70’lik bir artışla 914 MHz’e yükseldi ve sabit diski de 1 TB’dan 2 TB’a yükseltildi.

Xbox One S ile birlikte yeni nesil bir Xbox kolu da piyasaya sürüldü. Bu kolda menzili arttırılmış Bluetooth desteği ve daha konforlu bir tasarım bulunuyor. 2017’de Xbox Design Lab, kendi Xbox kolunuzu tasarlayabileceğiniz bir internet sitesi de duyurmuştu. Xbox 360 ile piyasaya sürülen Kinect’in satışları da iyice düşmeye başlayınca Ekim 2017 itibariyle Microsoft, Kinect’in üretimini durdurduğunu açıkladı.

Xbox One X (2017)

Çıkış tarihi: 7 Kasım 2017

Kod adı: Scorpio

Nesil: 8.nesil

Durumu: Üretime devam ediliyor

Piyasaya çıkış fiyatı: $499 (1.816 TL, 2017 yılının Dolar kuru ile)

Xbox One serisinin son ürünü olan Xbox One X, 60 FPS 4K çözünürlükte oyun deneyimi sunan ilk Xbox konsolu olma unvanına sahip. Tasarım olarak Xbox One X’e benzeyen cihazda 8 çekirdekli 2,3 GHz’lik bir AMD işlemci ve 12 GB GDDR5 RAM bulunuyor. İçerisinde Polaris mimarisini bulunduran 1178 MHz’lik bir AMD grafik işlemci birimi de bulunmakta. Bu konsol özellikle 4K hayranları için piyasaya sürüldü.

Microsoft şu sıralar Xbox Series X üzerindeki çalışmalarının sonuna gelmek üzere. 2020'nin son aylarında görmeyi beklediğimiz yeni nesil Xbox hakkındaki tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.