Xbox Series X Bilinen Özellikleri ve Fiyatı

Microsoft’un yeni nesile en az iki oyun konsoluyla giriş yapacağı neredeyse kesinleşti. Ancak yeni nesildeki en güçlü oyun konsolu şimdilik Xbox Series X olarak biliniyor. İşte Xbox Series X’in fiyatı, özellikleri, oyunları ve çıkış tarihi.

2020'den itibaren oyun konsolları tarafındaki savaş yeniden canlanacak gibi görünüyor. Hem Sony hem de Microsoft, yeni nesil teknolojilerle dolu olan güçlü konsolları PlayStation 5 ve Xbox Series X ile karşımıza çıkacak. Tabii ki de bu rekabet biz oyunculara yarayacak.

Geçtiğimiz günlerde Sony'nin yıl sonuna doğru piyasaya sunmasını beklediğimiz PlayStation 5 konsoluyla ilgili bilinen tüm detayları derlemiştik. Bugün de Sony'nin en büyük rakibi, Microsoft'un Xbox Series X'i hakkında bilinen tüm detaylara yakından bakacağız.

Xbox Series X isminin ardında yatan gerçek:

Eskiden Project Scarlett olarak anılan yeni nesil oyun konsolunun resmî ismi, Aralık 2019 tarihinde Los Angeles’ta düzenlenen Game Awards’ta duyurulmuştu. Xbox Series X olarak duyurulan konsol birçok dedikoduya da ortam hazırladı. Dedikoduların oluşmasına sebep olan isimlerden birisi de Xbox markasının yöneticilerinden Phil Spencer.

Spencer, yaptığı açıklamalardan birinde “Series X” isminin gelecekte açıklanabilecek modeller için esneklik sağladığını belirtti. İnsanlar da doğal olarak Series X’in yanında yeni nesle ait farklı bir Xbox konsolunun geliştirildiğini düşünmeye başladı. Şimdilik hakkında hiçbir şey kesin olarak bilinmeyen bu konsolun, Series X’in daha güçsüz ve yalnızca dijital bir sürümü olacağı düşünülüyor. Yani aslında Microsoft, Xbox Series X ile yeni bir dönem başlatmak istiyor.

Xbox Series X çıkış tarihi:

Yeni nesil konsollar hakkında en çok merak edilen konulardan birisi çıkış tarihi. Ancak Sony gibi Microsoft da şimdilik bu konuda hassas davranarak yalnızca bir çıkış 'dönemi' verdi. Verilen dönem ise 2020’nin Ekim ve Aralık ayları arası. Bazı ülkelerde bu döneme “Holiday” adı veriliyor.

Resmî bir çıkış tarihi açıklandığı zaman hemen haberdar olmak istiyorsanız bizi takipte kalın. Microsoft tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapıldığı zaman en güncel bilgilere yine bu sayfamız üzerinden ulaşabileceksiniz. Aynı şekilde konsolla ilgili yeni bilgiler elimize ulaştıkça bu başlık altında güncellemeler yapacağız.

Xbox Series X tâhmini Türkiye fiyatı:

Xbox Series X fiyatı için Microsoft cephesinden yapılmış herhangi bir açıklama yok. Ancak elimizdeki verilerle bir tahmin yürütmek mümkün. Xbox One ve Xbox One X konsollarının zamanında 499 dolar üzerinden satışa çıkarıldığını göz önünde bulundurursak, Xbox Series X için de buna yakın bir fiyatlandırma izleneceğini düşünebiliriz.

Eğer konsol 499 dolar fiyat etiketiyle çıkış yaparsa, bu fiyata ek vergiler ve satıcı kârı eklendiği zaman ortaya Türkiye piyasası için 6.900 TL gibi bir fiyat çıkıyor. Ancak hemen gözünüz korkmasın, bu işin bir de gerçek dünyada nasıl olacağı konusu var.

Fiyatlandırmanın gerçek dünyada nasıl olacağını anlamak için öncelikle Microsoft’un rakibi Sony’ye bakmamız gerek. Sony tarafında da benzer bir hesaplamayla fiyatın Xbox Series X için konuştuğumuz fiyata yakın olduğu görülüyor. Tek fark, Sony’nin çok yüksek ihtimalle Türkiye’de özel bir fiyatlandırma uygulayacak olması.

Microsoft da özellikle Türkiye pazarında gerisinde olduğu Playstation’a karşı Xbox’ı tamamen savunmasız bırakmamak için Sony ile benzer bir yol izleyebilir. Bu yüzden burada verdiğimiz fiyatın, resmî bir açıklama olmadığını da göz önünde tutarak yalnızca bir tahmin olduğunu akılda bulundurmakta fayda var.

Xbox Series X özellikleri:

İşlemci: Özel olarak geliştirilmiş 8 çekirdekli AMD Zen 2

Özel olarak geliştirilmiş 8 çekirdekli AMD Zen 2 Bellek: 16 GB’a kadar GDDR6

16 GB’a kadar GDDR6 Depolama: Özel olarak geliştirilmiş NVMe SSD - kapasitesi bilinmiyor

Özel olarak geliştirilmiş NVMe SSD - kapasitesi bilinmiyor Maksimum çözünürlük: 8K

8K Maksimum saniye başına kare: 120

120 Işın izleme (Ray tracing) teknolojisi olacak

Xbox Series X’te bulunan 8 çekirdekli işlemcinin, Xbox One X’te bulunan işlemciden 4 kat daha güçlü olacağı söyleniyor. Ayrıca Series X’te bulunacağı söylenen SSD’nin, Xbox One X’te bulunan depolama bileşeninden tamı tamına 40 kat daha hızlı olacağı da vadediliyor.

Xbox serisinin, Playstation serisine göre donanım anlamında daha güçlü olması alışılagelmiş bir durum. Ancak konsollar arası rekabette, farkı yaratan şey görüldüğü üzere donanım özellikleri değil, oyunlardır. Sonuna yaklaştığımız nesilde, Xbox bâriz bir şekilde bu noktada Playstation’ın gerisinde kaldı. O yüzden Microsoft’un yeni nesilde bizlere oyun anlamında neler sunacağından da bahsedelim.

Xbox Series X oyunları:

Halo Infinite - Xbox ve PC özel oyunu

ve özel oyunu Senua’s Saga: Hellblade 2 - Xbox ve PC özel oyunu

ve özel oyunu Ori and the Will of the Wisps - Xbox ve PC özel oyunu

ve özel oyunu Everwild - Xbox ve PC özel oyunu

ve özel oyunu Watch Dogs Legion

Gods & Monsters

Rainbox Six Quarantine

The Lord of the Rings: Gollum

Starfield

Dying Light 2

Series X konsolunda göreceğimiz oyunlar konusunda en başta söylenmesi gereken şey: Xbox yetkililerinin, Xbox tarafından geliştirilmiş bütün oyunların PC platformuna da çıkış yapacağının sözünü vermiş olması. Aynı şekilde bir süreliğine Xbox One konsolu da bu oyunları destekleyecek. Bu durum, Microsoft’un hem Windows hem de Xbox markalarına sahip olmasından kaynaklanıyor.

Gelelim geçtiğimiz nesli Playstation’a göre bir hayli durağan geçiren Xbox markasının, yeni nesilde konuya ilişkin atacağı adımlara. Görünen o ki, Microsoft bu nesilde “konsol aldıran oyunlar” yapması gerektiğinin farkında. Bu amaçla verilen kararlardan bir tanesi, Microsoft bünyesine yeni geliştiriciler katmak.

İlk oyunu zaman odaklı Playstation özel oyunu olarak çıkan Hellblade’in ikinci oyunu yalnızca Xbox ve PC platformlarında oynanabilecek. Çünkü oyunun geliştiricisi Ninja Theory, Microsoft’un bünyesine kattığı geliştiricilerden birisi. Ezelden beridir Xbox için geliştirilen Halo serisinin yeni üyesi Halo Infinite de Series X üzerinden oynanabilecek.

Not: Gelecek dönemde çıkacak yeni GTA ve Assassin’s Creed gibi tüm platformlara çıkan oyunları Series X’te görmeyi bekleyebiliriz.

Yeni nesil Xbox Wireless Controller

Xbox Series X ile piyasaya sürülecek olan yeni nesil Xbox Wireless Controller, Xbox One’da kullanılan oyun kollarına oldukça benzeyecek. Aralarında tabii ki dikkat çeken bazı farklar olacak. En büyük farklardan biriyse, oyun kolunun tam ortasında, güç tuşunun biraz altında bulunacak olan “Share” tuşu. Share tuşuyla kolayca ekran görüntüleri ve oyun içi videolar alınabilecek.

Bir diğer değişiklik de yeni kolun boyutuyla alakalı. Yeni nesil Xbox oyun kolu, öncekilere göre biraz daha küçük olacak. Microsoft bu konuyla alakalı olarak “Boyut ve şekil daha fazla insana hitap etmesi için yeniden düzenlendi.” açıklaması yaptı.

Göze çarpan son değişiklik ise yön tuşlarının şekliyle alakalı. Series X ile çıkış yapacak oyun kolundaki yön tuşlarında, eski nesil Xbox oyun kollarında görülen dairemsi görünüş, daha köşeli bir tasarımla değiştirilecek. Ayrıca hem eski nesil oyun kolları yeni Series X ile, hem de yeni nesil oyun kolları Xbox One model konsollar ile uyumlu olacak.

Oyunlarda yüksek ölçüde geriye dönük uyumluluk olacak

Geriye dönük uyumluluk hem Playstation hem de Xbox kullanıcıları tarafından çok istenilen bir özellik. Bu bağlamda, Xbox Series X’in Xbox One’a çıkış yapmış olan tüm oyunları destekleyecek olması yeni oyun konsolunu bekleyenleri sevindirecek bir haber. Ayrıca Xbox One üzerinde oynanabilen Xbox ve Xbox 360 oyunları da Series X üzerinden oynanabilecek.

Geriye kalan eski nesil özel oyunların desteklenip desteklenmeyeceği resmî olarak açıklanmamış olsa da bu yönde çalışmalar olduğu tahmin ediliyor. Tabii ki işin gerçeğini öğrenmek için Microsoft’un bu konuyla alakalı bir açıklama yapmasını beklememiz gerekiyor. O yönde bir açıklama gelirse gerekli güncellemeleri yapacağız.

Böylelikle 2020’nin son aylarında çıkış yapacak Xbox Series X ile ilgili bilinenleri aktardığımız yazımızın sonuna geliyoruz. İlerleyen dönemlerde, özellikle E3 2020’de konsolla ilgili çok daha önemli bilgiler açıklanacaktır. O yüzden bizi takipte kalın. Ayrıca yorumlar kısmından yeni nesil oyun konsolundan beklentilerinizi de bizlerle paylaşabilirsiniz.