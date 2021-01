Microsoft, Xbox Live Gold Fiyat Artışını Geri Çekti

Microsoft, Xbox Live Gold servisinin abonelik fiyatında artışa gideceğini duyurmuştu. Ancak şirket, oyunculardan gelen tepkiler sonrasında gelen bu fiyat artışını geri çektiğini duyurdu.

Microsoft, Xbox konsolları için sunduğu Xbox Live Gold servisinde fiyat artışına gideceğini duyurmuştu. Şirket, Xbox Live Gold'daki yeni fiyatlandırmasını aylık 11 dolar, üç aylık 30 dolar, 6 aylık 60 dolar olarak duyurmuştu.

Ancak şirketin yaptığı fiyat artışını geri çektiğini duyurması çok da uzun sürmedi. Xbox'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, oyunculardan gelen tepkileri duyduklarını ve fiyat artışını geri çektikleri duyuruldu. Servisin Türkiye'deki fiyatlandırmasında da herhangi bir değişiklik yapılmış değil. Ülkemizde Xbox Live Gold'un aylık fiyatlandırması 29,99 TL, üç aylık fiyatlandırması 74,99 TL olarak duruyor.

Xbox Live Gold'a gelen zamlar geri çekildi

Xbox'ın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan blog yazısında, arkadaşlarla birlikte oyun oynamanın oyunculuğun önemli bir parçası olduğu belirtildi. Ayrıca yapılan fiyat artışı konusunda oyuncuların beklentilerini karşılamakta başarısız olduklarını belirten Xbox, sonuç olarak Live Gold'a gelen fiyat artışını geri çektiklerini açıkladı.

Buna ek olarak bu blog yazısında bir duyuru daha gerçekleştirildi. Oynaması ücretsiz oyunlarda Xbox Live Gold aboneliğinin artık gerekmediği de yapılan bu açıklamayla birlikte resmen duyurulmuş oldu.

Xbox Live Gold, Ocak 2021'de Little Nightmares, Dead Rising, The King of Fighters XIII ve Breakdown'u ücretsiz olarak vermişti. Bu oyunlardan Little Nightmares ve Breakdown, 31 Ocak'a kadar, Dead Rising ise 15 Şubat'a kadar ücretsiz olarak indirilebilir durumda. Xbox Live Gold'un şubat ayında vereceği ücretsiz oyunları ise buradaki haberimizden öğrenebilirsiniz.