PlayStation 5 ve Xbox Satışlarını Gösteren Rapor Yayınlandı

Pazar analiz firması GamingSmart, 2020 yılında PlayStation 5 ve Xbox Series X satışlarını gösteren yeni bir rapor yayınladı. Rapora göre Sony, dünya genelindeki satışlarda rakibi Microsoft'u ikiye katlarken Çin ve ABD gibi en önemli pazarda ise Xbox hakimiyeti olduğu görülüyor.

Uzun süren bir bekleyiş ve yaşanan gecikmelerin ardından yeni nesil oyun konsolları PlayStation 5 ve Xbox Series X / S, nihayet geçtiğimiz yılın kasım ayında dünya genelinde satışa sunuldu. Birçok farklı analist, Microsoft'un yeni konsolunun Sony'nin PlayStation 5'inin önüne geçeceğini tahmin etse de yayınlanan yeni bir rapor, durumun tam olarak öyle olmadığını gösteriyor.

Pazar analiz firması GamingSmart tarafından paylaşılan rapora göre Sony, 2020 yılında toplamda 4,48 milyon adet PlayStation 5 satarak pazarın %65,05'ini eline geçirdi. Öte yandan Microsoft'un yeni konsolları Xbox Series X / S ise 2,4 milyon adette kalarak pazar payının %34,94'ünü elinde bulunduruyor.

Microsoft, Çin ve ABD gibi önemli pazarları elinde bulunduruyor:

Sony, PlayStation 5 konsolu ile firmanın analiz ettiği 167 ülkenin neredeyse tamamında ilk sırada yer alırken, Microsoft ise yalnızca 12 bölgede liderliği elinde bulunduruyor. Bu noktada Microsoft'un ABD ve Çin gibi en önemli iki pazarda lider konumda olduğunu belirtmekte de fayda var.

Ülkelere göre yeni konsolların pazar payları:

Yukarıda yer alan tabloda hangi ülkede, hangi konsolun daha çok tercih edildiğini görüyoruz. Bu noktada ABD'de %50,18 ile Xbox üstünlüğü olsa da oranların birbirine çok yakın olduğu söylenebilir. Öte yandan Sony'nin anavatanı Japonya'ya baktığımızda ise PlayStation 5'in %98,49'a karşın %1,51 gibi ezici bir üstünlüğü bulunuyor. Avrupa'daki oyuncuların büyük bir bölümünün de tercihini PlayStation 5'ten yana kullandıklarını haritaya bakarak görebiliyoruz.

Türkiye'de oyuncuların tercihi PlayStation 5 oldu:

Ülkemizde hangi konsolun daha çok tercih edildiği sorusuna gelecek olursak rapora göre PlayStation 5'in Türkiye'deki pazar payı %85,30 olurken, oyuncuların yalnızca %14,69'luk kısmının Xbox konsolları tercih ettiğini görebiliyoruz. Hangi ülkede hangi konsolun tercih edildiğini görmek için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.