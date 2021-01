Xbox Live Gold Şubat Ayı Ücretsiz Oyunları Açıklandı

Microsoft, Xbox Live Gold üyelerinin şubat ayında erişebilecekleri yeni ücretsiz oyunların listesini açıkladı. Listede içinde Resident Evil ve Gears 5'in de yer aldığı 5 oyun kendisine yer buldu.

Microsoft, oyunculara sunduğu Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass Ultimate hizmetleriyle pek çok oyuncunun yüzünü güldürmeye devam ediyor. Oyunculara pek çok oyunu ücretsiz olarak sunan bu hizmetler, aynı zamanda her ay süreli bir şekilde ücretsiz olacak oyunlara da ev sahipliği yapıyor.

Microsoft, bugün Xbox Live Gold abonelerinin bu ay itibariyle belirli bir süre ücretsiz olacak yeni oyunlarını da açıkladı. Geçtiğimiz ay 4 oyunu sınırlı süreyle ücretsiz olarak sunacağını açıklayan şirketin bu ay sunacağı oyunların sayısı 5 oldu. Bu oyunlar Gears 5, Resident Evil, Dandara: Trials of Fear Edition, Breakdown ve Indiana Jones and the Emperor's Tomb şeklinde belirlendi.

Şubat ayının ücretsiz oyunları:

Xbox oyuncularının normal şartlar altında 269 TL'ye satın alabildikleri Gears 5, Xbox oyuncuları için 1 ay boyunca ücretsiz hale gelecek. Gears of War serisinin altıncı oyunu olan Gears 5, aksiyon oyunu sevenler için muhteşem bir seçenek olabilir.

Microsoft'un ücretsiz yaptığı ikinci oyunsa Resident Evil oldu. 2015 yılında HD grafikleriyle piyasaya sürülen Resident Evil, 71,25 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Hayatta kalma ve korku türlerini birleştiren bu seriye giriş yapmak istiyorsanız, bu fırsattan yararlanmanızı öneriyoruz. Oyun, 1 ay boyunca ücretsiz olacak.

Bu ayın üçüncü ücretsiz oyunu olan Dandara: Trials of Fear Edition'sa 39 TL'lik fiyat etiketine sahip. Oynayan pek çok kişinin olumlu yorum bıraktığı oyun, 2 boyutlu platform oyunları arasında özgün bir yere sahip. Dördüncü ve beşinci oyun olan 30'ar TL'lik Indiana Jones and the Emperor's Tomb ve Breakdown, nostaljik anlar yaşamak için deneyebileceğiniz seçenekler olarak kütüphanenizde bulunacak. Son üç oyunun ücretsiz olacağı tarihlerse şöyle: